大咖紛打卡 北京演唱會強勁復甦

近日，李宗盛、周華健、伍佰、華晨宇等歌手在北京登台高歌，留給觀眾的美好回憶還沒消散，接下來，張信哲、林俊傑等藝人也來京開唱。今年以來，北京大型演唱會市場復甦，任賢齊、五月天、李宇春、梁靜茹、劉若英等多位歌手來京「打卡」，凱迪拉克中心、中國國家體育場（鳥巢）、中國國家體育館等大型場館檔期緊俏。北京演唱會強勁復甦，彰顯出「演藝之都」的繁榮景象。

今年北京大型演唱會從3月末開啟，每周至少一位明星歌手登台獻聲。登台的歌手，大多不止舉辦一場演唱會。劉若英、任賢齊、梁靜茹等歌手，在京連唱兩天；李宗盛「有歌之年」巡演北京站，罕見3場開唱；以往在鳥巢連唱3場的五月天，今年將北京作為自己大陸巡演的首站，首次以「雙主題」的形式開啟6天的狂歡。

資料顯示，1月至7月，北京共舉辦演唱會29場，平均每周上演一場，觀眾人數45.6萬人次，票房收入4.07億元人民幣。與2019年同期相比，觀眾人數、票房收入分別增長103.5%、304.9%。

一家演唱會主辦方負責人表示，今年演唱會市場的紅火，既有部分延續2019年末、2020年初延期或取消的場次，也有近兩年藝人團隊策劃已久的巡演場次，還有很多藝人臨時新增的場次，「主要還是市場變好了，這是市場經濟多方共同看好的結果。」來自華熙LIVE．五棵松的資料顯示，大型演唱會場地租賃合約已排至明年6月。

「鳥巢演唱會後，特種兵式通宵體驗走起來！散場後去吃夜場火鍋，長安街騎行……」小紅書上，關於「鳥巢演唱會結束後去哪兒玩」、「來北京看演唱會怎麼安排」的話題，被不少外地網友收藏。

隨著高鐵等交通設施的不斷發展，跨城觀看演唱會成為越來越多人的選擇。不少明星的巡演首站從北京啟航，這也吸引了眾多外地觀眾。演唱會的觀眾大多是中青年，文化消費需求旺盛，在演唱會後開啟「夜生活」，成為他們的時髦選擇。