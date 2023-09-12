南京「尋訪中山足跡」 台胞研習營開營

今年7月底，中國大陸山西省公安廳公告指，24年前一起造成1死1傷的重大刑案事件主謀解麗萍落網，這勾起許多當地民眾對於這名曾被稱為「最美殺人犯」的許多過往回憶。這個曾經「神似林青霞」的美人，當年為何殺人，又如何能長期逃過警方的追捕？ 解麗萍1968年出生於甘肅省蘭州市，籍貫為山西省汾陽市賈家庄鄉金井村。有人說她長相清秀脫俗，甚至神似當時熱映電影《笑傲江湖》的女主角「東方不敗」林青霞。除了出色外表，據說解麗萍還是名才女，擅長畫畫，自少女時期開始，追求者就沒少過。...

2023-09-12 08:10