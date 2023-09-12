南京「尋訪中山足跡」 台胞研習營開營
為期六天的第八屆「尋訪中山足跡」台胞研習營，12日在江蘇南京中山陵海峽兩岸交流基地孫中山紀念館開營。
主辦方表示，18名來自多個行業台胞代表參加研習營，將深入南京中山陵、上海宋慶齡紀念館等地中山遺址，追尋孫中山先生奮鬥足跡。
營員們還將參訪侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、牛首山文化旅遊區、水墨大墊美麗鄉村、台灣青年創業學院、銀杏湖生態農業園區等場所，多角度進行交流體驗。
活動由孫中山紀念館和台灣中華極限超鐵協會共同主辦。「尋訪中山足跡」研習營至今已連續舉辦八屆，現已成為台胞回顧中國近代史、感悟中山文化豐富內涵的特色平台，在兩岸民眾共同弘揚中華優秀傳統文化時代價值、增進彼此心靈契合方面發揮了積極的作用。
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