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重啟「雙城生活」 深圳出入境人次破億

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

隨著大陸與港澳等地區全面恢復通關，雙邊人員往來也逐漸恢復。陸媒指出，截至9月9日14時30分，深圳出入境邊防檢查總站累計查驗出入境人員突破1億人次，日均達40萬人次左右，已恢復至疫情前2019年同期的8成。

綜合陸媒報導，深圳出入境邊防檢查總站邊防檢查處處長周大治指出，依數據顯示，出入境人員當中，大陸居民佔比約35.1%，港澳居民佔比約為62.3%。

報導引述一名從羅湖口岸入境的港籍遊客表示，自己是從快捷通道刷卡驗證過關，準備入境前往深圳購物、遊玩。她說，「感覺人愈來愈多，口岸愈來愈熱鬧了」。

事實上，自2月6日大陸與港澳等地全面復關以來，如前述遊客重啟「雙城生活」的民眾已愈來愈多。報導提到，剛過去的暑期，深圳幾個大型陸路口岸紛紛迎來眾多跨境出遊的粵港澳居民。其中，8月19日，經福田口岸出入境人員達21.3萬人次，經羅湖口岸出入境人員達22萬人次，均刷新全面復關以來口岸單日客流量的最高紀錄。

報導指出，與繁忙的陸路交通景象呼應，海上、空中經貿往來也更加密切。7月，深圳邊檢總站查驗的出入境客輪、貨輪分別為2019年同期的94.57%和107.22%。

深圳邊檢總站長徐曉偉透露，「目前出入境客流仍在持續攀升，每月平均以14%的速度快速增長」。為有效應對出入境客流快速增長態勢，他表示，深圳邊檢總站為保障口岸人流物流「大進大出」、「快進快出」，會不斷優化勤務組織，加強科技應用，為廣大出入境人員提供安全、順暢、高效的通關環境。

深圳 疫情

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