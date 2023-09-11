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兩岸微流行／深圳護濕地 首建國際紅樹林中心

聯合報／ 記者陳宥菘
中國大陸將在深圳成立全球首個國際紅樹林中心。圖為深圳福田紅樹林濕地。圖／取自深圳特區報
中國大陸將在深圳成立全球首個國際紅樹林中心。圖為深圳福田紅樹林濕地。圖／取自深圳特區報

旨在攜手各國共同保護濕地的「濕地公約」（拉姆薩公約）常委會，日前批准締約方中國大陸的提案，正式在深圳成立全球首個「國際紅樹林中心」，大陸國家林草局濕地管理司司長袁繼明表示，這將有利於大陸與全球開展紅樹林領域的國際合作與聯合行動，有利於促進全球紅樹林保護、修復及合理利用。

綜合陸媒報導，截至目前，大陸濕地面積達到五六三五萬公頃，位居亞洲第一，世界第四。在全世界認證的四十三個「國際濕地城市」中，大陸占據十三席，是全球入選數量最多的國家。

其中位於珠江口的深圳，擁有三點五萬公頃濕地，全市紅樹林面積達二九七公頃，市內福田紅樹林濕地更為地處城市腹地的國家級自然保護區，得以彰顯兼顧生態環境保護與經濟發展的成果。

深圳市政府在今年度工作報告中提到，要建設國際紅樹林中心、紅樹林濕地博物館，目標營造及修復的紅樹林面積超過五十一公頃，並確保全市濕地保護率達百分之五十。國家林草局指出，國際紅樹林中心成立後，深圳也將加強濕地保護的法規體系、工程規畫、調查監測、國際合作等工作，同時結合國土空間布局，創建國際濕地城市。

近年來，大陸積極開展紅樹林保護工作，於去年六月起施行「濕地保護法」，把重要濕地納入生態保護紅線，並從二○二○至二○二五年實施「紅樹林保護修復專項行動計劃」。據指出，大陸紅樹林面積相較世紀初已增加了七千兩百多公頃。

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