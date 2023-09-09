香港下暴雨停車場淹水 私家車包膠袋「完美防水」照瘋傳！ 真相是…

百年一遇的世紀雨災導致香港多區嚴重水浸，黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔成重災區，淹水畫面在網上瘋傳。周五（9月8日）下午香港facebook群組流傳圖片，顯示有車主在停車場淹水的情況下，因事前用巨大膠袋將整輛私家車包好，而且綁的結非常扎實，貼在車頂之上難以入水，完美防水手法震撼網友，「有先見之明」、「下次黑雨，我都知點做」。

翻查資料，照片拍攝地點為福州市，當地日前受颱風海葵吹襲下起暴雨，該名車主用防水袋包裹好後成後，成為停車場唯一完好無損的車，被封作「防水界大佬」，他後來接受大陸媒體訪問亦大方分享做法，原來遠未及網友猜的複雜。

香港多區嚴重淹水，許多車主定必擔心愛車「水淹」。香港網路今午流傳圖片，顯示有車主在停車場內，用厚膠袋包裹好再打結放在車頂上，淹水淹到部份輪胎但裏面完全無入水。

車主醒目舉動被網友大讚，「那個車主真有先見之明」、「這個車主最好可一早預備，最好是知道今天淹大水」、「包轆過底都無穿，應該相當厚」。部份好奇車主如何套袋，「是鋪好個膠袋在地下再開車駛入袋邊？」、「去邊買到這麼大又厚的塑膠袋呀」、「淹過頂敢點算？」。有人又驚訝車主太好手勢：「這個結打得很漂亮。」

翻查資料，照片其實攝於早前颱風海葵吹襲的福建省福州市，當時下起暴雨，9月5日，微博等社交平台瘋傳這張圖片，其實是當地車主的防水大法，停車場積水幾乎蓋過了其他車的車胎，但他的車包膠袋後避過一劫，被網友封為「防水界大佬」。

車主後來解釋，包的手法沒有網民想的複雜，他先將車駛離停車位，再將防水袋打開鋪好，車倒回停車位，自己下車把防雨袋排氣包紮就完成。該車主魏先生接受《瀟湘晨報》訪問，稱他的車才買了不到1年，防水袋是為了應對颱風天氣準備的，因為他的車底盤低，淹水時更危險，「目前看還是起到了作用，整個車庫估計就我這輛完好無損」。

延伸閱讀：

黑雨｜黃大仙街坊直擊消防拉喉抽洪水 網友嘆有排搞：辛苦消防員

暴雨釀恐怖洪災巴西小鎮「被淹沒」 至少36死2300人急逃離家園

文章授權轉載自《香港01》