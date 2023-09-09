香江風情／海葵餘威突襲香港 損失慘重

一場颱風餘孽捲來的黑色暴雨，無預警下襲擊香港，創下香港歷史上多項紀錄，香港罕有因黑雨全城交通中斷，香港股市被迫休市。

香港暴雨警號最高級別是黑色暴雨，意味著香港廣泛地區預料會有每小時雨量超過七十毫米的豪雨。香港九月七日下午開始下雨，到八日午間的二十四小時內香港全港錄得超過五百毫米雨量，其中港島區的赤柱、柴灣及北角，雨量更達到八百毫米。

香港天文台解釋說，這場豪雨來自颱風海葵的殘餘，形成一道低壓槽，影響香港及廣東深圳，出現暴雨，伴隨著強陣風。

大雨傾盆、影響廣泛。港股休市，香港交易所宣布證券及衍生產品市場全日暫停交易，包括收市後交易時段。九月未足一旬，十號颶風「蘇拉」襲港全日停市後，八日又因黑色暴雨警告加上極端情況生效再次全日停市，九月至今短短六個交易日已停市兩日。今年首八個月，香港股市日均成交額為一一二○億港元，若按此日均成交額計算，意味港股九月已損失二二四○億港元成交額。

黑色暴雨下香港主要公共交通罕有的深夜起停運，一直到八日白天陸路、海上交通都停運。暴雨創下的另一紀錄，是水淹七軍，香港水浸。九龍、新界東北及港島錄得超過二百毫米雨量，大雨襲擊的地區，多處出現水浸，包括地鐵站成了澤國，部分路線停運。柴灣、黃大仙都是水浸重災區，閙市銅鑼灣百德新街這種地方，也水漫及膝，不同地方都有計程車、警車等泡在水中動彈不得。

港府昨深夜公布接獲深圳當局通知，深圳水庫今日凌晨零時排洪，提醒新界部分地區可能淹水。有消息說深圳方面是在洩洪前十六分鐘通知香港，這與過往知會時間不同，可能顯示其決定突然。據保安局方面天災應變計畫，深圳當局同意在深圳水庫排洪前先行知會香港。在可能的情況下，深圳當局會在決定排洪前三小時知會香港。不過深圳洩洪，主要泡的是深圳，香港最多是深圳河沿岸地方受到影響。