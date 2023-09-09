港破紀錄「黑色暴雨」 2死逾百傷

受颱風「海葵」殘餘環流影響，大陸香港、深圳七日晚間起遭遇極端強降雨，香港發布黑色暴雨信號，降雨量破一八八四年有紀錄以來新高，香港全城幾乎癱瘓。截至昨天傍晚香港醫管局通報，暴雨造成兩人死亡、一人失蹤，一一五人受傷就醫。

央視新聞報導，香港天文台於七日晚間十一時發布今年第二個黑色暴雨信號，其中，廿三時至廿四時，一小時內降雨量達一五八點一毫米，這是當地一百卅九年有紀錄以來的最高紀錄。暴雨導致全港大面積淹水、山區土石傾洩，公共交通嚴重受阻，地鐵巴士停駛或調整發車。

香港特首李家超在微博上表示，香港正經歷百年一遇的大暴雨，「極端情況」令多區情況嚴重。李家超並呼籲，市民如非必要，切記應留在室內地方，切勿外出，企業不應要求雇員返回工作地點上班。

香港昨天學校全部停課，多項公共服務暫停，香港交易所也宣布全天交易時段暫停。

香港天文台台長李立信表示，港島、新界部分地區紀錄到超過六百毫米降雨，天文台總部過去廿四小時紀錄超過六百毫米雨量，等同香港全年降雨量約四分之一。

香港政務司司長陳國基昨天下午在聯合記者會上宣布，暴雨警告後的「極端情況」將會維持至午夜。

香港醫管局通報，暴雨期間有一人失蹤，一一七人受傷到公立醫院急症室就醫，其中兩人死亡，四人傷勢嚴重，卅二人情況穩定。

港媒香港01稱，深圳水庫洩洪，原本每秒約八十立方公尺，但三小時後洩洪水量增加至每秒一百廿立方公尺，加上天降大雨，以致香港泡水。不過港府已否認是深圳洩洪造成，而是瞬間降下暴雨所致。