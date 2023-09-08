港女被水困獲消防員熊抱救出 超開心表情震驚網友

暴雨下黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔、林村等地區都嚴重淹水，多人受困，要靠消防員拯救。香港網路瘋傳1段新聞畫面，有穿着露膊、露腰裝束的女子被消防員抱起救出時，露出超開心興奮表情，引來網友熱議，笑言「深深感受到她非常開心」、「消防員個個應該都是帥哥」、「畫面一定成潛力圖」。

暴雨下多區淹水，車輛拋錨司機乘客被困，有線新聞就拍下「熱議」一幕，1名穿露膊、露肚黑色裝束女子，被消防員從私家車抱出救起，其間露出超開心興奮表情。畫面一轉，女子就站在路邊等待。

畫面引來網友熱議，笑言「深深感受到她很開心」、「開心得了」、「消防員個個應該都是帥哥」、「我都替她好開心」、「好幸福喔」、「找到真愛」，又認為這畫面「一定成潛力圖」，往後回帶瘋傳。

延伸閱讀：

黑雨｜「真海洋公園」照瘋傳！入口馬路淹水 網友：下去游泳試試看

黑雨｜九龍塘西裝男闖激流上班慘被沖走片瘋傳 網友：搏到力盡

文章授權轉載自《香港01》