影／海葵環流肆虐珠三角地區 深圳暴雨刷新4項氣象紀錄

受海葵颱風殘流與季風影響，大陸珠三角地區自昨（7日）晚起遭受暴雨侵襲。廣東深圳自7日下午5時開始出現極端強降雨，截至8日上午6時，已降下平均202.8毫米的雨量，全市最大累計雨量更上看469.0毫米，城內多處傳出淹水災情，連夜特大暴雨更刷新深圳71年來四項氣象紀錄，當局至目前持續發布「暴雨紅色預警信號」，8日深圳全市停課一天。

深圳衛視報導，根據深圳市氣象台監測，7日17時至8日6時，深圳平均雨量202.8毫米，全市最大累計雨量469.0毫米，出現在羅湖區東湖街道。各區域平均雨量為：羅湖380.8毫米、福田263.8毫米、龍華251.7毫米、光明250.8毫米、鹽田240.8毫米、龍崗234.8毫米、寶安169.5毫米、南山133.9毫米、坪山82毫米、大鵬48.6毫米。

深圳市氣象台指出，此次降雨強度強，包含2小時雨量195.8毫米、3小時雨量246.8毫米、6小時雨量349.7毫米、12小時雨量465.5毫米等四項指標，皆打破了深圳市1952年有紀錄以來的歷史極值，24小時雨量也僅次於2008年613特大暴雨。

暴雨也使深圳水庫水位達到汛限水位，因此於8日午夜展開洩洪作業。深圳市防汛防旱防風指揮部辦公室7日深夜發出「深圳水庫排洪預警的緊急通告」，指自8日0時15分起洩洪，流量為每秒70至80立方公尺，並請福田區、羅湖區、龍崗區組織相關人員遠離河道區域。而後，於凌晨3時15分加大排洪流量至每秒120立方公尺。

不過，水庫下游地區受降雨與水庫洩洪影響，淹水情況更為嚴峻。其中，羅湖地區多個路段產生較深淹水，深圳市羅湖區防汛防旱防風指揮部因此緊急宣布，羅湖區企事業單位和居民停工一天。

深圳市氣象台提醒，目前分區暴雨紅色（羅湖、南山、福田、鹽田、寶安、光明、龍華、龍崗）和暴雨橙色（其他區域）預警訊號仍生效中，暴雨預計於8日上午還將持續一段時間。

除了深圳，廣東包含珠海、廣州、佛山、東莞等地也無一倖免。目前，廣東深圳、珠海全市，廣州、佛山、東莞的部分地區因暴雨紅色預警實施停課。珠三角地區的香港也降下139年來最大暴雨，全城泡水，港府也緊急宣布8日停課一天。

「廣東應急管理」微信公眾號則發布消息，研判認為降雨過程將持續影響，發生中小河流洪水、山洪、地質災害和城鄉內澇風險極高，已要求各地、各部門高度重視，按照職責分工和預案規定，結合本地實際認真研判災害風險，及時提升應急回應等級。