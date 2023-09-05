台青沐「港風」 驚嘆科技 也嘗鄉愁

香港作為全球金融中心，是粵港澳大灣區中不可或缺的經貿城市。本次「台青在灣區」活動特別選擇來到香港，30名台灣學生、自媒體與短視頻創作者搭乘巴士沉浸式遊覽香港、感受創新科技前沿，體驗乘坐通行港澳的船班，在海上一覽港珠澳大橋的宏偉，同時，也透過短視頻紀錄獨特「港式」風情。

活動期間，觀光巴士載著30位交流團成員，走訪了金紫荊廣場、淺水灣、太平山頂等景點，透過香港人文與美食的薰陶被「港風」深深吸引。首次來到香港、世新大學學生邵筱鈞表示，「來到香港感覺到有著莫名親切感，看到很多街景文化都與台灣很相似，整個是很舒心的過程。」

「隨著港珠澳大橋越來越近，看著雄偉壯麗的跨海大橋，不禁佩服建造者的智慧。」來自高雄的洪楷軒表示，這次活動特別安排乘船，從香港到澳門，感受大灣區城市間便利的交通方式。他認為，港珠澳大橋建造後讓三地的交通更顯便利，更拉近彼此距離，讓生活圈緊密相連，這也讓他想到高雄旗津，在過港隧道開通後縮短通行時間、提高生活效率，「一日生活圈的型態幾乎映照在每個人身上，猶如港珠澳大橋緊密連繫人與人之間的溫度，讓城市更加繁華興盛。」

本次活動安排來到「香港科學園」，參觀中國移動聯創與5G開放實驗室感受網絡科技前沿。世新大學陳人瑜表示，自己對5G技術很感興趣，也是現代科技的趨勢與目標，「我是就讀新聞學系，對無人機特別感興趣，新聞報導可以透過無人機捕捉到更多的畫面，通過5G的技術不會受到地區與網路的限制，可以更加完整的去呈現，做到更好的運用。」

通過這次旅程，「台青在灣區」活動讓台青們體驗了粵港澳大灣區城市群的魅力、便利的交通以及雄厚的科研實力，將以短視頻形式呈現這一路上的見聞與故事，參與本次活動的台灣青年網紅托托表示，這次來到大灣區製作了很多趣味性的、戲劇性的小片段，「除了發現兩地異同以外，還可以彼此互相學習，而且我們也希望能透過製作更多影片，在創作上增進交流。」