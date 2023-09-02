「蘇拉」襲閩粵 恐成為1949年來最強颱

雙颱「蘇拉」、「海葵」除對台灣造成影響外，也將侵襲大陸廣東、福建等地，尤其強颱「蘇拉」在廣東惠東到台山一帶沿海（含香港）登陸，廣東省多個城市、澳門、香港等多地已提前停課停運，轉移可能受災民眾數十萬人。據大陸中央氣象台昨天下午發布訊息，「蘇拉」有可能成為一九四九年以來，登陸珠三角地區的最強颱風。

據大陸中央氣象台，強颱「蘇拉」在二日凌晨到二日上午在惠東到台山一帶沿海地區登陸。通報稱，一日下午，「蘇拉」中心附近最大風力達十七級，即每秒五十八公尺，以每小時十到十五公里的速度，往廣東沿海撲來。

廣東省多地已陸續受到「蘇拉」外圍環流影響，海面出現十到十三級陣風，昨天汕尾錄得海面最大陣風十六級，廣東省東部地區出現中到大雨、局部（大）暴雨等情況，廣東汕尾，和福建漳州等地漁船均提前回港，其中汕尾已轉移超過十萬人。

目前，廣東汕尾、惠州、深圳等地已陸續發布實行「五停」（停課、停工、停產、停運、停業）措施，多個城市宣布延後秋季開學到四日，已開學的高中等停課。

廣東提升為防風一級應急響應；鄰近的福建省也發布防風二級應急響應，轉移民眾超過十萬人。同時，一日晚間八時至二日傍晚六時進出廣東省的列車，已全部停運，廣東深圳機場也已關閉。大陸國家消防救援局廣東機動隊伍增編組建抽組隊伍，進駐廣東肇慶備援。