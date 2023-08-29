快訊

不斷更新／11縣市都宣布了！蘇拉颱風進逼 全台停班課資訊一次看

蘇拉逼近天氣兩樣情！海葵這天可能轉中颱 氣象局曝發海警機率

體驗上海夜經濟 蔣萬安造訪豫園商城

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
銀杏樹下的守藝人內的鼻煙壺。記者林宸誼／攝影
銀杏樹下的守藝人內的鼻煙壺。記者林宸誼／攝影

體驗上海夜間經濟，台北市長蔣萬安29日晚間訪上海城隍廟口夜市小吃街，還走進外地遊客到訪上海必打卡景點之一的「豫園商城」，造訪寧波湯糰店、以及文創商店銀杏樹下的守藝人。

上海人對吃湯圓情有獨鍾，是由於不少上海人的祖籍來自浙江寧波，所以寧波湯圓也成了上海人的湯圓首選。因此每逢春節、元宵，芋園商城內的寧波湯糰店門口，總會排起長龍。

作為滬上最知名的商旅文地標之一，「豫園商城」同樣隱藏著許多頗具特色的文創精品小店，形成了獨具歷史文化氣質的豫園文創街區。

商城內有株銀杏樹，有著400多年的歷史，而「銀杏樹下的守藝人」於2019年2月在這株樹下開業，成為豫園文創店的代表。

「可能是我們店有特色吧。」店員淡淡表示，上周全店得知會有重要人物在29日到訪，而且領導會陪同參觀。

店員介紹，過去在豫園文昌北街的百年銀杏樹下，聚集了一批民間藝術家與手藝人，為延續和傳承這一文化脈絡，該店開業時就邀請手工藝匠人入駐，在這裡現場創作、作品展覽，也可以讓民眾遊客手工體驗。之所以叫「守藝人」，也是希望這些傳統技藝能夠在這裡留守，始終被堅守。

走進店內，將近200平方公尺的店鋪裡，陳列著玲琅滿目的文創商品，包括香囊、刺繡、手作包包等品類。

其中，銷量最好的是「雪花膏」，經典的圓形鐵盒設計，還印有不同東方美人圖畫。

豫園商城是A股上市公司，母公司是復星國際，持有該公司69.7%股份。2018年資產重組以後，成為復星快樂產業旗艦平台，戰略定位聚焦在家庭客戶，旗下擁有境內17個中華老號和多個全球知名品牌。

寧波湯糰店（左）、銀杏樹下的守藝人（右）。記者林宸誼／攝影
寧波湯糰店（左）、銀杏樹下的守藝人（右）。記者林宸誼／攝影
銀杏樹下的守藝人內雪花膏銷量最好。記者林宸誼／攝影
銀杏樹下的守藝人內雪花膏銷量最好。記者林宸誼／攝影
銀杏樹下的守藝人門口。記者林宸誼／攝影
銀杏樹下的守藝人門口。記者林宸誼／攝影
銀杏樹下的守藝人內部陳設。記者林宸誼／攝影
銀杏樹下的守藝人內部陳設。記者林宸誼／攝影
寧波湯糰店。記者林宸誼／攝影
寧波湯糰店。記者林宸誼／攝影

上海 文創 湯圓

延伸閱讀

蔣萬安出席雙城論壇 賴士葆：唯對話能驅除敵意

蔣萬安出訪後北市府官網大當機 綠議員酸：中國資訊戰

蔣萬安首赴陸雙城論壇 與上海市長龔正會面互贈禮

首次雙城論壇兩岸論述將提九二共識？ 蔣萬安回答了

相關新聞

龔正會見蔣萬安：雙城論壇舉辦 為兩地優勢互補共贏發展

台北市長蔣萬安29日抵達上海，進行三天兩夜的上海參訪行程，上海市長龔正29日晚間會見蔣萬安時表示，雙城論壇是推動台北市和...

體驗上海夜經濟 蔣萬安造訪豫園商城

體驗上海夜間經濟，台北市長蔣萬安29日晚間訪上海城隍廟口夜市小吃街，還走進外地遊客到訪上海必打卡景點之一的「豫園商城」，...

浙江常山拚生育 女方25歲以下夫婦可獲4400獎金

中國2022年出現61年來首次人口負成長，地方政府出奇招鼓勵早婚生育。中國浙江省常山縣日前宣布，向女方25歲以下的夫婦發...

浙大雨中開學典禮 學生爭相為淋雨致詞校長撐傘

近日大陸多所大學迎來開學，浙江大學2023級大學新生開學典禮28日舉行，不料遇上傾盆大雨，但校長杜江峰依舊冒雨上台致詞。...

中國通貨緊縮風險增 消費者謹慎大項支出

中國通貨緊縮風險增加，由於經濟成長前景放緩，消費者消費態度趨於謹慎，在買房子、買車子、出國旅遊等大項支出上顯得猶豫；分析...

大英博物館10大鎮館寶 3件來自中國、乾隆愛物也在列

中國在英國外相柯維立預計到訪之際高分貝追討中國文物，其中大英博物館是收藏中國流失文物最多的博物館；羊城晚報報導，在大英博...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦