體驗上海夜經濟 蔣萬安造訪豫園商城

體驗上海夜間經濟，台北市長蔣萬安29日晚間訪上海城隍廟口夜市小吃街，還走進外地遊客到訪上海必打卡景點之一的「豫園商城」，造訪寧波湯糰店、以及文創商店銀杏樹下的守藝人。

上海人對吃湯圓情有獨鍾，是由於不少上海人的祖籍來自浙江寧波，所以寧波湯圓也成了上海人的湯圓首選。因此每逢春節、元宵，芋園商城內的寧波湯糰店門口，總會排起長龍。

作為滬上最知名的商旅文地標之一，「豫園商城」同樣隱藏著許多頗具特色的文創精品小店，形成了獨具歷史文化氣質的豫園文創街區。

商城內有株銀杏樹，有著400多年的歷史，而「銀杏樹下的守藝人」於2019年2月在這株樹下開業，成為豫園文創店的代表。

「可能是我們店有特色吧。」店員淡淡表示，上周全店得知會有重要人物在29日到訪，而且領導會陪同參觀。

店員介紹，過去在豫園文昌北街的百年銀杏樹下，聚集了一批民間藝術家與手藝人，為延續和傳承這一文化脈絡，該店開業時就邀請手工藝匠人入駐，在這裡現場創作、作品展覽，也可以讓民眾遊客手工體驗。之所以叫「守藝人」，也是希望這些傳統技藝能夠在這裡留守，始終被堅守。

走進店內，將近200平方公尺的店鋪裡，陳列著玲琅滿目的文創商品，包括香囊、刺繡、手作包包等品類。

其中，銷量最好的是「雪花膏」，經典的圓形鐵盒設計，還印有不同東方美人圖畫。