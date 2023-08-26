四川9月首辦國際金熊貓獎 張藝謀受邀任首屆評委會主席

據大陸《四川日報》報導，8月26日首屆金熊貓獎新聞發布會在北京梅地亞中心舉行。發布會上正式宣布，世界唯一雙奧導演、中國電影界最傑出的導演之一、多次入圍歐洲三大電影節主競賽單元、柏林金熊獎與威尼斯金獅獎的獲得者、中國大片時代開創者、第五代導演領軍人物張藝謀，將擔任首屆金熊貓獎評委會主席。

報導說，金熊貓獎由中國文學藝術界聯合會和四川省人民政府主辦，每兩年一屆，永久落戶四川。首屆金熊貓獎評選活動將於2023年9月19日至20日在成都舉行。屆時，世界多元文化、不同文明將以影視為載體匯聚首屆金熊貓獎，交流互鑑，相互傾聽，共同擘畫文明圖景。

報導說，張藝謀執導的影片在戛納、威尼斯、柏林三大國際電影節屢獲大獎，多次提名奧斯卡和金球獎。2002年後，他轉型執導的影片曾兩次刷新中國電影票房紀錄，四次奪得年度華語片票房冠軍。近年來他執導的《懸崖之上》《狙擊手》《滿江紅》等作品，無論口碑還是票房都表現不俗。他也是中國近現代電影中第一個開創「大片」時代的導演，從此開啟了中國電影的商業化進程。

發布會上透露，首屆金熊貓獎星光閃耀、陣容強大。除了張藝謀將擔任首屆金熊貓獎評委會主席，首屆金熊貓獎組委會成員、四川省人民政府副省長胡云透露，首屆金熊貓獎已初步確定使領館代表、文化文藝、中外媒體等方面嘉賓600人左右參加。

報導說，僅文化文藝方面，首屆金熊貓獎評選活動就吸引了境內外大量的知名影視機構代表、導演、演員，文化名人、專家學者，提名作品機構代表等應邀前來。其中，國際著名演員成龍，艾美獎最佳音樂大獎得主王宗賢，美西編劇協會國際委員會負責人查爾斯·羅伯特·安德伍德，兩屆奧斯卡獎得主柯文思，來自亞洲、拉美、中東等地區的知名導演，以及鋼琴家郎朗等都將參與首屆金熊貓獎各環節。

報導說，據了解，金熊貓獎是國際傳播獎，首屆設電影、電視劇、紀錄片、動畫片四大單元獎項，將舉辦三大主體活動和三項配套活動。

會上，首屆金熊貓獎組委會辦公室副主任，中國文聯黨組成員、書記處書記張宏透露，3+3活動即金熊貓之夜、首屆金熊貓國際文化論壇和金熊貓盛典3大主體活動；「我與熊貓面對面」參觀活動、「大家一起看電影」展映活動和「熊貓帶你看世界」展覽活動3項配套活動。

發布會上還公佈了金熊貓獎標識、吉祥物和獎杯。金熊貓獎的吉祥物圖形創意是一隻圓潤活潑、憨態可掬的大熊貓。

發布會現場還展示了金熊貓獎的獎杯。