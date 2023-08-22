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陸首條客貨共線鐵路海底隧道 工程進入盾構

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

汕頭廣澳港區鐵路汕頭海灣隧道「鮀島號」盾構機，在汕頭市龍湖區盾構始發井順利始發，標誌著中國首條客貨共線鐵路海底隧道工程正式進入盾構掘進階段。

中新社報導，據廣鐵集團深圳工程建設指揮部相關負責人表示，廣澳港區疏港鐵路自廣梅汕鐵路汕頭站引出，途經龍湖區、汕頭海灣、濠江區，至汕頭廣澳港區。新建線路為客貨共線雙線鐵路，全長17.116公里，按I級鐵路標準建設，設計時速為160公里。

本次盾構機始發的汕頭海灣隧道全長9965米，是該項目的重難點控制工程，其中盾構段長2990米，盾構管片外徑12.9米，採用一台開挖直徑13.42米的泥水平衡盾構機掘進施工。盾構區間穿越8度地震區和11條地質斷裂帶，海底地質環境複雜，施工難度極大，工程建設面臨重大考驗。

廣澳港區疏港鐵路項目於2022年1月開工建設，計畫2026年7月建設完工。項目開通運營後，將提升廣澳港區的腹地資源和貨物聚集能力，打通廣梅汕鐵路海鐵聯運最後一公里，擴大汕頭港北向輻射縱深。

港鐵 標誌 深圳

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