湘西邊城機場 正式通航

中國「精準扶貧」首倡地湘西土家族苗族自治州花垣縣十八洞村村民18日搭乘首次航班，體驗從「家門口」直飛北京的便捷，標誌著湘西邊城機場正式通航。據悉，該機場平均海拔703米，是湖南海拔最高的民用機場。

中新社報導，作為武陵地區鄉村振興與湘西旅遊開發的重要支線機場，湘西邊城機場的通航，填補了湘西區域的民航機場空白，覆蓋湘、鄂、渝、黔四省市交界處各縣市，加密聯繫成渝經濟圈、長株潭城市群、武漢都市圈，並與長三角、京津冀、粵港澳大灣區遙相呼應。

湘西邊城機場從2013年11月啟動選址到通航，歷時十年。該機場位於湘西州花垣縣境內，距吉首市中心城區約30公里、花垣縣城10公里、十八洞村18公里，為4C級國內旅遊支線機場。

該機場占地235公頃，航站樓面積1.1萬平方米，航站樓整體設計風格採用湘西特有的翹角和綠瓦等土家吊腳樓元素，民族風情濃郁。飛行區跑道長2600米、寬45米，停機位5個，可起降波音738和空客A321等機型，設計目標年均旅客吞吐量30萬人次、貨郵吞吐量450噸。

目前，湘西邊城機場開通了往返北京大興機場航班和往返廣州白雲機場航班的兩條航線。按計畫還將陸續開通上海、深圳、成都、西安等主要樞紐機場的航線以及湖南省內部分支線機場間的航線，構成連接南北、溝通東西核心城市通道，初步形成航空運輸網絡。

湘西州是湖南唯一的少數民族自治州，擁有1座世界地質公園、1項世界文化遺產、1項世界非物質文化遺產、28項國家級非物質文化遺產，裡耶等多個國家歷史文化名鎮和178個中國傳統村落，有豐富獨特的文旅資源。