廣東中山／南國特色中山影視城 繁華商圈孫文西路步行街

孫中山故居，是孫中山故里旅遊區的核心景區；旅遊區內另一景點，是中山影視城。

中山影視城，是中國大陸十大影視城之一，位於翠亨村，占地面積300畝，擁有中國、日本、英國、美國四個景區和一個展覽館區，共計60多個參觀景點，薈萃了中西方建築藝術精華，濃縮了一代偉人孫中山在中國和世界各地從事革命活動的足跡。

中山影視城是具有南國特色的影視拍攝基地，城內有南京中山陵、總統府、廣州起義指揮部、黃埔軍校、陸皓東烈士陵園、上海孫中山故居、日本孫中山故居、英國倫敦警察局、大教堂、美國唐人街同鄉會館、紐約孫中山住處、北京鐵獅子衚衕等參觀景點。

中山影視城，是中國大陸十大影視城之一。圖／本報廣東中山傳真

孫文西路文化旅遊步行街， 是極具特色的步行街。孫文西路古稱迎恩街，1925年孫中山逝世後，為紀念孫中山先生，改稱為孫文西路。

孫文西路東起中山百貨大樓，西至鳳鳴路口。路兩旁的低層建築風格，是十九世紀末、二十世紀初歐式風格建築與嶺南騎樓建築的混合，建築學上稱為「南洋風格建築」，至今還保存著精湛木雕、灰塑、南洋騎樓等中西合璧建築物。

沿街串起的中山百貨大樓、香山商業文化博物館、中山古董車博物館、思豪大酒店舊址、永安公司舊址等， 從歷史、建築、飲食、習俗、商貿等多方面，展示了中山城市文化的發展與變遷。如今，步行街景區愈發多元化，融多種商業形態於一體， 同時具備購物、遊樂、觀光、休閒、研學等功能，滿足了遊客和市民不同的消費習慣和需求。