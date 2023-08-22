廣東中山／走進孫中山故居

一八六六年（清同治五年）十一月十二日，國父孫中山誕生於廣東省廣州府香山縣翠亨村，即今天的廣東中山市翠亨新區內的翠亨村。翠亨村內有孫中山故居， 至今保存完好，是孫中山革命思想的啟蒙地。

孫中山在翠亨村度過了他的童年時代。1884年5月，孫中山從香港回鄉，與同縣外壆村（今珠海外沙）盧耀顯之女盧慕貞結婚。1 892年初，兄長孫眉自檀香山寄錢回鄉，孫中山從香港回到翠亨村，親自設計和主持修建了一棟中西合璧、風格獨特的兩層樓房。

孫中山故居前庭的酸子樹，是孫中山親手栽植。圖／本報廣東中山傳真

孫中山故居主要有「外洋內中」的中西合璧建築，與村內其他房屋反其道而行的坐東向西朝向， 和「門多窗多迴環廊多」三大特色。

故居是一幢磚本結構、中西結合的兩層樓房，主樓外部結構具西方古典建築風格，主色為赭色，顏色艷麗。屋簷正中飾有光環的灰雕，環下雕繪一隻口銜錢環的飛鷹。內部結構與陳設則為當地民居的傳統形式，中間是正廳，設有精美的貼金神樓，以及傳統的酸枝木家具。客廳後座為孫中山母親的臥室，北側是孫中山與元配夫人盧慕貞的臥室，南側是孫眉與夫人的臥室。二樓中空，北為客房，南為孫中山的書房。

孫中山故居中西合璧建築，是孫中山革命思想的啟蒙地。圖／本報廣東中山傳真

1894年初，在廣州行醫的孫中山回到翠亨村，在家中的書房裡埋頭起草《上李鴻章書》，指出歐美各國之所以富強，「在於人能盡其才，地能盡其利，物能盡其用，貨能暢其流。此四事者，富強之大經，治國之大本也。」《上李鴻章書》實際上就是一個在教育、農業、工礦業、交通運輸業等方面學習西方的中國實現近代化的方案。

故居內部門多、窗多、通道多，有兩座樓梯，孫家人可以在樓內的上下左右自由通行，居住和生活相當便利。

主樓前庭左側有一棵酸子樹，是孫中山1883年從檀香山帶回樹種，親手栽植。1931年時被颱風颳倒，仍生長枝葉繁茂。前庭右側則是孫中山祖居遺址，1866年11月12日，孫中山就在此出生長大。

1895年廣州起義失敗後，孫中山遠赴海外，直到1912年5月底，他才又回到闊別16年的家鄉翠亨村，這是他一生中最後一次回鄉。