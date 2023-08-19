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4歲白血病女童命喪手術室 醫師骨髓穿刺失誤「連續2針刺入心臟」

香港01／ 孫聖然／報導
福建一名身患白血病的4歲女童，在廈門大學附屬第一醫院進行骨髓穿刺術時，因醫師失誤操作而喪命。（智慧海都APP）
福建一名身患白血病的4歲女童，在廈門大學附屬第一醫院進行骨髓穿刺術時，因醫師失誤操作而喪命。（智慧海都APP）

中國大陸福建一名身患白血病的4歲女童，在廈門大學附屬第一醫院進行骨髓穿刺術時，因醫師失誤操作而喪命。根據第三方檢測機構開出的司法鑑定意見書，顯示醫院過錯為主要原因。醫院方面回應指，目前正在走司法途徑。

福建4歲的女童去年底因一直高燒不退，而到廈門某醫院進行檢查，住院20多天後恢復正常出院。今年3月，再到醫院複診時發現血象異常，但未有找出原因。及至3月13日，廈門大學第一附屬醫院診斷出女童患有白血病，此後更需進行13個階段的治療。順利完成前兩階段治療後，女童血象顯示正常，醫院稱已經恢復了95%，之後的治療會以鞏固為主。

然而，5月15日進行第三階段治療時，手術間內傳出女童嚎叫的聲音，沒過多久便沒了聲響。女童父母意識到出現問題後衝進手術室，只見她面色蒼白、甚至出現大小便失禁的情況，其後更是在沒有任何搶救設備的手術室內進行了40分鐘的心肺復蘇，最終女童不治。女童父親劉先生表示，「孩子就這樣沒了，她還沒來得及見到世界的美好。」

劉先生認為，女兒的死因是醫院的失誤操作所致。因為當日為女兒進行骨髓穿刺術的並非值班醫師，而是還在培訓的住院醫師。「第一個規培生扎到心壁，位置不對；第二個規培生接着打針，又扎到心包，位置距離實際位置偏差十幾公分。」

對於上述情況，第三方檢測機構對女童屍檢後認為，「廈門大學附屬第一醫院在為劉某某（劉先生女兒）的診療過程中存在過錯，該過錯與劉某某的損害後果（死亡）存在因果關係，過錯是主要原因，其醫療過錯在損害後果（死亡）中的原因大小（參與度）在56%-95%之間。」

劉先生表示，屍檢報告出來後，醫院並不積極處理。7月初，醫院給劉先生打電話，承認他們有一定過失，願賠付5萬元人民幣（約新台幣22萬），幾天後，醫院又表示願負一半的責任，家屬對此並不接受。此後，醫院便再沒主動聯繫家屬。

而醫院方面就表示，手術是有操作資質的醫務人員操作，並不想多做回覆，「正在走司法途徑，相信法律是公平公正的。」

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文章授權轉載自《香港01》

廈門 手術

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