新疆獨庫公路「奇、險、美」 吸引自駕遊

新疆最美公路─獨庫公路，每年吸引數百萬遊客自駕，獨庫公路是國道217線獨山子至庫車段，連接著天山南北，全長500多公里，被稱為「縱貫天山脊梁的景觀大道」。其穿梭於峽谷、高山冰峰、草原松林之間，沿途串聯起那拉提草原、巴音布魯克草原、大小龍池等眾多自然景觀，是新疆的「網紅公路」。

中新社報導，修建於20世紀80年代的獨庫公路，因其「奇、險、美」而吸引中國各地遊客。近年來隨著新疆旅遊業的發展，獨庫公路更加火爆。新疆交通部門專門實施了品質提升工程，完善遊客出遊體驗，獨庫公路已成為一條「交通+旅遊」融合的重點示範性公路，每年6月到10月間吸引數百萬遊客前來自駕。

紛至沓來的四方遊客，為生活在沿途的牧民帶來就業增收的良機。一路行來，很多民宿、農家樂、牧家樂等旅遊服務設施，多為當地牧民所經營。

地處獨庫公路中段的新源縣那拉提鎮民宿眾多。該鎮阿爾善村的一處民宿老闆介紹，該民宿已經營6年多了，現在可同時接待200人，所雇員工多為本村牧民。

一位牧民表示，她是通過同村朋友介紹來這裡上班，在家門口有了穩定工作，能掙錢補貼家用，上下班很方便。

受自然條件限制，獨庫公路每年僅通行5個多月時間。眼下仍處旅遊旺季，平均每天有1萬餘輛車進出。