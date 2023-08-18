廣州中山紀念堂 斥資1040萬大規模修繕

廣州中山紀念堂日前啟動25年來最大規模的修繕工作。廣州中山紀念堂是廣州人民和海外華僑為紀念革命先行者孫中山而籌資興建的會堂式建築，由著名建築師呂彥直設計，1928年動工，1929年奠基，1931年落成，是廣州近代城市中軸線上的重要節點。

中新社報導，廣州中山紀念堂坐落在越秀山南麓，總占地6.1萬平方米，主體建築占地1.2萬平方米（含四周平台），堂高48.63米，南北縱深72.65米，是目前全球最大的孫中山紀念堂。

自1937年至今，廣州中山紀念堂歷經較大型的維修有12次。其中，1998年開展的大維修，包括改造消防系統、更換全部電線等。

此次中山紀念堂的修繕，是對其主體建築屋面進行揭瓦大修，修繕面積約為4500平方米，計劃總投資為1040萬元（人民幣，下同），其中工程費用為855萬元，工期預計200天。中山紀念堂有關負責人表示，希望通過這次全面的修繕，能夠根本解決屋面漏水問題，確保中山紀念堂持續保持完好。