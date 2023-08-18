聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣州中山紀念堂 斥資1040萬大規模修繕

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州中山紀念堂日前啟動25年來最大規模的修繕工作。廣州中山紀念堂是廣州人民和海外華僑為紀念革命先行者孫中山而籌資興建的會堂式建築，由著名建築師呂彥直設計，1928年動工，1929年奠基，1931年落成，是廣州近代城市中軸線上的重要節點。

中新社報導，廣州中山紀念堂坐落在越秀山南麓，總占地6.1萬平方米，主體建築占地1.2萬平方米（含四周平台），堂高48.63米，南北縱深72.65米，是目前全球最大的孫中山紀念堂。

自1937年至今，廣州中山紀念堂歷經較大型的維修有12次。其中，1998年開展的大維修，包括改造消防系統、更換全部電線等。

此次中山紀念堂的修繕，是對其主體建築屋面進行揭瓦大修，修繕面積約為4500平方米，計劃總投資為1040萬元（人民幣，下同），其中工程費用為855萬元，工期預計200天。中山紀念堂有關負責人表示，希望通過這次全面的修繕，能夠根本解決屋面漏水問題，確保中山紀念堂持續保持完好。

建築 孫中山

延伸閱讀

挽救房市 陸官媒預告多個二線城市將優化限購

廣州拚新儲能產業 目標千億級

「百元鈔」正面是國父 背面印的那棟建築物是那裡？網友揭真相

時速可達650公里！廣深港正籌劃磁懸浮4線路方案

相關新聞

新疆獨庫公路「奇、險、美」 吸引自駕遊

新疆最美公路─獨庫公路，每年吸引數百萬遊客自駕，獨庫公路是國道217線獨山子至庫車段，連接著天山南北，全長500多公里，...

陸男老父疑「吸氫氣」死亡 養生館宣稱可抗癌治病

大陸民間養生方法多樣，近期一名男子向媒體曝光，長沙一家「艾氫健康生活館」涉嫌向老人虛假宣傳，宣稱氫氣可以抗癌，堅持吸氫氣...

廣州中山紀念堂 斥資1040萬大規模修繕

廣州中山紀念堂日前啟動25年來最大規模的修繕工作。廣州中山紀念堂是廣州人民和海外華僑為紀念革命先行者孫中山而籌資興建的會...

達美航空 10月增加中美航班

美國達美航空公司16日發表聲明說，該公司將於今年10月增加中美之間航班，並在明年進一步增加兩國之間航班班次。

變異株EG.5來了！ 陸專家：多數人每年感染1-3次新冠

雖然新冠疫情陰霾逐步褪去，但病毒仍在變化中，目前新冠EG.5變異株正在國際流行，仍不能掉以輕心。大陸廣東佛山市疾控中心1...

遭陌生男子逼陪酒？女擺拍騙流量 影片遭下架

日前一段「女子遭陌生男子要求陪酒」影片在網上引發廣泛關注，有網友譴責視頻中的男子，還有人質疑這段視頻有擺拍痕跡；在公安機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦