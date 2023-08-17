兩岸學子交流周 走近長江談環保

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第三屆兩岸青年學子文化交流周15日在安徽省馬鞍山市揭幕，來自台灣清華大學、淡江大學和安徽工業大學等大學的近30名兩岸師生交流綠色環保經驗，感受中華傳統文化。

中新社報導，本次活動期間，兩岸青年學子和大學專家將舉行綠色環保主題報告和項目路演，開展綠色環保創新創意大賽。 　　

台灣淡江大學華東校友會會長邱素蕙表示，在為期五天的活動中，台灣師生將沉浸在環保和文化的體驗氛圍裡，不僅將走進長江岸邊，瞭解生態保護和文旅開發，還將走訪企業，交流環保治汙案例，加深兩岸青年對綠色發展、減廢降碳協同發展理念的認知，促進兩岸青年心靈契合。 　　

在馬鞍山薛家窪生態園，來自台灣台中的研究生雷文韜走到河岸邊，這裡草長鶯飛、綠樹成蔭。雷文韜在看到薛家窪從小漁村到「城市會客廳」的演變感觸良多。他表示，長江岸線綜合整治和生態環境保護修復中的許多經驗，值得兩岸環保從業者共同學習借鑒。 　　

臧培宏是台灣淡江大學工學院水環境碩士生，他在大學畢業後就來到馬鞍山從事環保產業相關工作。在活動舉行的兩岸綠色環保主題座談會上，臧培宏以咖啡渣回收再利用為主題，分享了咖啡渣加工製成活性炭和綠色肥料的技術和思路。「我希望通過學習交流，積累經驗，未來開發推廣更多的環保技術。」臧培宏說。

「一代詩仙捉月地，千古畫卷採石磯。」馬鞍山是詩仙李白終老之地，來自台灣清華大學的楊子萱說，李白的詩詞是台灣學生的必讀作品，親臨李白《望天門山》所登的採石磯，讓她感覺到山川秀麗和悠久歷史文化。 　馬鞍山是安徽台商最為集聚的城市之一，是中國大陸首個全產業、全領域承接台資轉型轉移的海峽兩岸產業轉型轉移示範基地。

青年 淡江大學

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