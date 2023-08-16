快訊

陳建州結束半小時庭訊 大雨中濕身鞠躬比讚

易寶宏申請外役監漏勾「吸毒紀錄」過關 廉政署懷疑有人動手腳

大便浮水上面是有問題？醫指出2種可能 3招助改善腸道健康

中國西北旱情持續　官方示警：程度偏重

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
去年八月，大陸水利部長李國英（左二）赴長江流域鄱陽湖等地考察。圖／取自大陸水利部官網
去年八月，大陸水利部長李國英（左二）赴長江流域鄱陽湖等地考察。圖／取自大陸水利部官網

相較於華北等地近期受颱風影響，飽受強降雨成災之苦，大陸西北地區包括內蒙古、寧夏、甘肅、青海近月降雨量較常年同期偏少3到7成，導致水庫蓄水量降低，據大陸水利部預報，八月底前上述地區仍無有效降雨，旱情可能繼續發展，且持續時間較長、程度偏重。

據澎湃新聞，大陸水利部表示，今年6月以來，內蒙古西部、寧夏全部、甘肅大部分地區、青海東部累計降雨量較常年同期偏少3到7成，區域內河流來水量較常年同期偏少3到8成，導致水庫蓄水量較常年同期總體偏少近1成。

在此之下，大陸家防總副總指揮、水利部部長李國英於15日主持專題會商會，研究部署西北地區抗旱保供水工作，要求在做好防汛抗洪工作的同時，以確保城鄉居民飲水安全、確保規模化養殖和大牲畜用水安全、保障灌區農作物時令灌溉用水需求為目標，「精準範圍、精準對象、精準時段、精準措施」，全力做好各項抗旱保供水工作。

李國英要求，一是精細調配抗旱水資源，按照區域旱情發展情況和對象用水需求，及時啟動流域水量調配預案，乃至實施跨流域水量調度方案。二是根據不同供水模式，分門別類落實人飲安全保障措施。三是逐灌區做好抗旱水量調度，根據灌區農作物結構及其生長階段，精準掌握灌溉用水需求，保障灌區農作物時令用水，嚴格用水定額管理，用足用好每一方抗旱水源。四是水利部向內蒙古、寧夏、甘肅、青海4省（自治區）派出工作組、專家組，指導幫助地方做好當前抗旱保供水工作。

據大陸水利部預報，8月底前，上述地區仍無有效降雨，河流來水量持續偏少，旱情可能繼續發展，且持續時間較長、程度偏重。

抗旱 內蒙古

延伸閱讀

5000人出動滅火！內蒙古大興安嶺「多點爆發」森林火災

灌溉水圳遭大水破壞 農田水利署台東管理處搶修供水

暴雨破壞供水、汙染 仁愛鄉災區亟需簡易自來水

大陸總理李強：加強北方地區水利等基礎設施建設

相關新聞

港深高鐵「地鐵化」 往來更便捷

香港與大陸的高鐵有望「地鐵化」！香港鐵路有限公司（港鐵）14日起為往返香港西九龍站與大陸深圳福田站的高鐵乘客推出「靈活行...

華誼兄弟星劇場 一窺德陽風情

8月11日，位於四川省德陽市的啟明東方星聚城·德陽華誼兄弟星劇場美好生活綜合體正式開放。該項目以「重逢三星堆·相聚在德陽...

中國西北旱情持續　官方示警：程度偏重

相較於華北等地近期受颱風影響，飽受強降雨成災之苦，大陸西北地區包括內蒙古、寧夏、甘肅、青海近月降雨量較常年同期偏少3到7...

寶島一村話劇北京巡演 觀眾揪心

熱騰騰的天津包子作為話劇「寶島一村」的結尾「彩蛋」，給北京觀眾帶來暖心回憶。10日至13日，「寶島一村」經典版15周年巡...

王府井老街 拼湊80年代舊夢

時值暑期旅遊旺季，王府井大街熱鬧萬分。在北京市百貨大樓地下的老北京沉浸式體驗街區，「夢回1980」主題文化節近日拉開帷幕...

入境客照片「撞臉」 航警查驗 協助失散45年雙胞胎兄弟團圓

黑龍江省牡丹江市出入境邊防檢查站民警近日執行勤務時，發現一入境旅客疑似有雙重身分，其證件照片與另一名牡丹江籍民眾高度相似...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦