中國西北旱情持續　官方示警：程度偏重

相較於華北等地近期受颱風影響，飽受強降雨成災之苦，大陸西北地區包括內蒙古、寧夏、甘肅、青海近月降雨量較常年同期偏少3到7成，導致水庫蓄水量降低，據大陸水利部預報，八月底前上述地區仍無有效降雨，旱情可能繼續發展，且持續時間較長、程度偏重。

據澎湃新聞，大陸水利部表示，今年6月以來，內蒙古西部、寧夏全部、甘肅大部分地區、青海東部累計降雨量較常年同期偏少3到7成，區域內河流來水量較常年同期偏少3到8成，導致水庫蓄水量較常年同期總體偏少近1成。

在此之下，大陸家防總副總指揮、水利部部長李國英於15日主持專題會商會，研究部署西北地區抗旱保供水工作，要求在做好防汛抗洪工作的同時，以確保城鄉居民飲水安全、確保規模化養殖和大牲畜用水安全、保障灌區農作物時令灌溉用水需求為目標，「精準範圍、精準對象、精準時段、精準措施」，全力做好各項抗旱保供水工作。

李國英要求，一是精細調配抗旱水資源，按照區域旱情發展情況和對象用水需求，及時啟動流域水量調配預案，乃至實施跨流域水量調度方案。二是根據不同供水模式，分門別類落實人飲安全保障措施。三是逐灌區做好抗旱水量調度，根據灌區農作物結構及其生長階段，精準掌握灌溉用水需求，保障灌區農作物時令用水，嚴格用水定額管理，用足用好每一方抗旱水源。四是水利部向內蒙古、寧夏、甘肅、青海4省（自治區）派出工作組、專家組，指導幫助地方做好當前抗旱保供水工作。

據大陸水利部預報，8月底前，上述地區仍無有效降雨，河流來水量持續偏少，旱情可能繼續發展，且持續時間較長、程度偏重。