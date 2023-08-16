華誼兄弟星劇場 一窺德陽風情

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
《重逢三星堆》大型沉浸式融合秀演。圖／本報四川德陽傳真
《重逢三星堆》大型沉浸式融合秀演。圖／本報四川德陽傳真

8月11日，位於四川省德陽市的啟明東方星聚城·德陽華誼兄弟劇場美好生活綜合體正式開放。該項目以「重逢三星堆·相聚在德陽」為主題，深入挖掘德陽及四川大地深厚的歷史人文底蘊與得天獨厚的自然優勢，致力於打造大陸城市文化綜合體典範項目。

據悉，該項目由三大演藝（《重逢三星堆》大型融合秀演、《重逢上元奇幻夜》沉浸式歷史文化歌舞演藝、《重逢街1958》沉浸式城市記憶環境戲劇），九大公園（華誼兄弟星劇場融合秀演公園、電影戲劇公園、歌舞演藝公園、光影夢幻公園、音樂現場公園、天空之境公園、星夢潮玩公園、文化聚會公園、星光饕餮公園）共同組成，構築了巴蜀大地上一道燦爛的人文風景線。

作為四川首家全民演藝綜合體，該項目真正實現了吃在戲裡、玩在戲裡、樂在戲裡、聚在戲裡的沉浸式演藝特色。在這裡，觀眾可以看一場永生難忘的演出、拍一張永生難忘的照片、吃一個永生難忘的美食、帶走一份永生難忘的回憶，將成為巴蜀大地上一道靚麗的城市風景。

劇場 兄弟

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