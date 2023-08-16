港深高鐵「地鐵化」 往來更便捷

香港與大陸的高鐵有望「地鐵化」！香港鐵路有限公司（港鐵）14日起為往返香港西九龍站與大陸深圳福田站的高鐵乘客推出「靈活行」，港深兩地乘客出行便捷程度再升級。

中新社報導，據鐵路部門統計，目前從深圳往返香港西九龍站的列車每天逾180列。今年1月15日至8月6日，廣深港高鐵累計發送跨境旅客808.7萬人次，日均發送4萬人次；暑期更是達到日均5.4萬人次發送量。為加強大灣區城市互聯互通，促進人員流動，發揮一小時生活圈優勢，兩地運輸部門一直討論高鐵「地鐵化」進程，進一步便利跨境往來。

相關作業安排，通過「靈活行」，由香港西九龍站出發的乘客可於原來車次開出前45分鐘至開車後1小時內，由福田站出發的乘客可於原來車次開出前30分鐘至開車後1小時內，免費改乘同日指定車次3次。「靈活行」的推出，為乘客提供更多改票機會，行程更具彈性。

港鐵表示，乘客利用「靈活行」改乘的車次，需要在即日38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次中選擇，當中並不包括以福田站為中途站的車次。

經常往返港深兩地的大陸旅客張女士認為，「靈活行」提升了兩地居民的跨境交通體驗，希望未來能將「靈活行」推廣到更多站點，讓更多乘客享受到這一便利措施。

港鐵香港客運服務總監楊美珍說，隨著大灣區的融合發展，跨境短途出行已成為許多人日常生活的一部分。以「靈活行」為起點，港鐵將繼續與大陸鐵路單位探討更多便利乘客的服務，加強大灣區城市的互聯互動，促進人員流動，充分發揮一小時生活圈的優勢。