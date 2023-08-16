港深高鐵「地鐵化」 往來更便捷

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
港鐵有限公司即日起為往返香港西九龍站與深圳福田站乘客推出「靈活行」，朝向高鐵「地鐵化」方向便利乘車。圖為乘客詢問高鐵票務事宜。（中新社）
港鐵有限公司即日起為往返香港西九龍站與深圳福田站乘客推出「靈活行」，朝向高鐵「地鐵化」方向便利乘車。圖為乘客詢問高鐵票務事宜。（中新社）

香港與大陸的高鐵有望「地鐵化」！香港鐵路有限公司（港鐵）14日起為往返香港西九龍站與大陸深圳福田站的高鐵乘客推出「靈活行」，港深兩地乘客出行便捷程度再升級。

中新社報導，據鐵路部門統計，目前從深圳往返香港西九龍站的列車每天逾180列。今年1月15日至8月6日，廣深港高鐵累計發送跨境旅客808.7萬人次，日均發送4萬人次；暑期更是達到日均5.4萬人次發送量。為加強大灣區城市互聯互通，促進人員流動，發揮一小時生活圈優勢，兩地運輸部門一直討論高鐵「地鐵化」進程，進一步便利跨境往來。

相關作業安排，通過「靈活行」，由香港西九龍站出發的乘客可於原來車次開出前45分鐘至開車後1小時內，由福田站出發的乘客可於原來車次開出前30分鐘至開車後1小時內，免費改乘同日指定車次3次。「靈活行」的推出，為乘客提供更多改票機會，行程更具彈性。

港鐵表示，乘客利用「靈活行」改乘的車次，需要在即日38班以西九龍站或福田站為始發及終點站的車次中選擇，當中並不包括以福田站為中途站的車次。

經常往返港深兩地的大陸旅客張女士認為，「靈活行」提升了兩地居民的跨境交通體驗，希望未來能將「靈活行」推廣到更多站點，讓更多乘客享受到這一便利措施。

港鐵香港客運服務總監楊美珍說，隨著大灣區的融合發展，跨境短途出行已成為許多人日常生活的一部分。以「靈活行」為起點，港鐵將繼續與大陸鐵路單位探討更多便利乘客的服務，加強大灣區城市的互聯互動，促進人員流動，充分發揮一小時生活圈的優勢。

香港 港鐵 高鐵

延伸閱讀

小心荷包！桃園高鐵站科技執法猛抓違停 最高罰1200元

籃球／20屆菁英盃隊伍數創新高 香港隊伍慕名到花蓮

扯！82名遊客闖阿里山林鐵軌道 反問「沒通知不能走」

香港親子關係、家庭快樂指數 疫後未明顯改善

相關新聞

港深高鐵「地鐵化」 往來更便捷

香港與大陸的高鐵有望「地鐵化」！香港鐵路有限公司（港鐵）14日起為往返香港西九龍站與大陸深圳福田站的高鐵乘客推出「靈活行...

華誼兄弟星劇場 一窺德陽風情

8月11日，位於四川省德陽市的啟明東方星聚城·德陽華誼兄弟星劇場美好生活綜合體正式開放。該項目以「重逢三星堆·相聚在德陽...

王府井老街 拼湊80年代舊夢

時值暑期旅遊旺季，王府井大街熱鬧萬分。在北京市百貨大樓地下的老北京沉浸式體驗街區，「夢回1980」主題文化節近日拉開帷幕...

寶島一村話劇北京巡演 觀眾揪心

熱騰騰的天津包子作為話劇「寶島一村」的結尾「彩蛋」，給北京觀眾帶來暖心回憶。10日至13日，「寶島一村」經典版15周年巡...

入境客照片「撞臉」 航警查驗 協助失散45年雙胞胎兄弟團圓

黑龍江省牡丹江市出入境邊防檢查站民警近日執行勤務時，發現一入境旅客疑似有雙重身分，其證件照片與另一名牡丹江籍民眾高度相似...

貴州男不會打字被嫌文化低 緬甸詐團拒收 網酸：騙子界也瞧不起你

貴州有3名男子多次欲偷渡到緬甸搞網路詐騙，其中一人由於文化低不會打字被詐騙公司拒收，不僅發不了財，還被判刑，3人最終收穫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦