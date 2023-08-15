支付寶被盜用！男子離奇背5萬債 為解綁要警方辦45張證明檔

張先生解綁支付寶不果，終報警求助。（微博影片截圖）

陸媒報導，事發於7月27日，武漢男子張先生收到支付寶客服電話，稱其花唄帳戶（螞蟻金服推出的1款可於支付寶消費時使用的消費信貸產品）內有1.3萬人民幣的欠款到期。張男聽後大為震驚，因他從未用過這服務，變相憑空背債。他查看支付寶賬號發現異常，擔心帳號被盜用，即申請解除綁定，卻無法證明這個帳戶不是自己的。

張男無奈報警，稱還款逾期的支付寶帳號的確綁定其身份資訊，但帳號內綁定的手機號碼卻不是他的。他提及2018年時，身份證及金融卡都曾先後遺失，懷疑此期間有人冒用其身份綁定支付寶帳號。警方聯絡支付寶得出其帳號綁定的手機號碼，找到機主李女士，惟李女士卻稱不知情。

最後警方按支付寶客服要求，連續花1周查訪多個單位，拿到45張證明檔，包括綁定手機卡主的資料、支付寶綁定銀行卡的資訊檔、金融卡報失檔等，至8月3日才成功解綁其帳戶。警方現時仍在聯同營運商作跟進調查。

警方花一周為張先生集齊45張證明文件。（微博影片截圖）

張先生向民警致送錦旗。（微博影片截圖）

事件引起線民熱議，有人形容作「45張證明，證明我是誰」、「當時被盜用綁定的時候，肯定沒用上45張證明」、「你讓一個受害者去辦45張證明，受害者是被感動到了？你怎不也送面錦旗給支付寶？」，不少人又好奇事件後續，「所以是怎麼盜用的？」。

支付寶安全中心在網上回應事件，提及3點，第一，該使用者沒有資金損失，該使用者聯絡他們說帳號被冒用，查核後確實存在冒用可能，已第一時間停止催收並恢復其信用紀錄。後來收到警方聯絡，確實其帳戶不是被本人操作，已協助辦理解綁手續。

第二，證明手續一般需2至3頁資料，包括報警相關憑證、身份證明資訊、如涉及綁定金融卡，再加上金融卡開卡證明，提交後支付寶會作審核，查證被盜用支付寶會全賠。是此案件的資料有複雜性，要經警方證實，因為其綁定支付寶的金融卡也非本人辦理。而正常情況要辦理開卡證明，使用者也需向銀行提交資料。第三，支付寶稱「安全無小事，我們堅持敢付敢賠」，提醒使用者如遺失身份證要及時報失，如更換手機號碼要及時解綁，會全力配合警方打擊冒用、盜用帳戶的罪犯。

延伸閱讀：

最狂盜竊！村落 2 條馬路被偷鏟走水泥驚變泥地男子被捕爆內情

男女都要脫衣搜身！俄羅斯公司「羞辱式安檢」防員工盜走公司機密

文章授權轉載自《香港01》