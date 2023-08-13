快訊

每天23小時禁閉放風空間狹小 美聯社獨家畫面曝黎智英近況

陸版「雷曼時刻」正上演？民營金融巨頭「中植系」爆雷

國1台南新市轎車爆衝護欄翻覆成火球 全面燃燒畫面曝

醫藥反腐風暴 紀委解析：鄉鎮院長裁量權過大

中央社／ 台北13日電

中國掀起醫藥反腐風暴，截至目前全國至少已有176位醫院院長、書記被查；重慶市紀委書記解析，指體制不健全，導致鄉鎮衛生院長自由裁量權過大，產生以權謀私條件。

綜合陸媒報導，中國國家衛健委7月起與教育部、公安部等部門，展開為期一年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治以來，監管部門持續表達對醫療反腐的行動和決心，公開訊息顯示，不僅嚴查醫藥代表，醫院也開始查科室、查醫生。截至8月12日，今年全國至少已有176位醫院院長、書記被查。

中央紀委國家監委網站曾披露一個案例，雲南某醫院以人民幣3520萬元（約新台幣1億5000萬元）買入一台要價格只約1500萬元的醫療器械，中間的回扣，居然被醫院院長吃掉1600萬元。醫療機構的關鍵人物成為本輪醫療反腐聚焦的重點。

另外，四川省資陽市人民醫院原黨委書記、院長劉學鵬被發現從商人處收受的「感謝費」現金放在家中，以20萬元為一捆藏在沙發底下外，也藏在衣櫃大衣及衣櫃頂部等。

澎湃新聞今天報導，近日，重慶市豐都縣委常委、縣紀委書記、縣監委主任李源源在最新一期「中國紀檢監察」雜誌上解析鄉鎮衛生院長腐敗的成因。

文章稱，當前體制機制不健全、制度形同虛設、權力制衡不夠，也助長了由風變腐。例如，現有的藥品等採購制度不完善，導致鄉鎮衛生院長自由裁量權過大，客觀上提供了權力尋租、以權謀私的條件。

文章稱，鄉鎮衛生院長作為關鍵少數，也是不法經銷商「圍獵」的重點對象，從日常吃喝玩樂開始，到逢年過節收受紅包禮金，再到按銷售利潤提成非法收受財物，一步步墜入腐敗深淵。

其中一位院長的違紀違法行為持續了5年，另一名院長違紀違法行為更是長達10年，暴露出上級主管部門履行主體責任的缺位。

中國青年報12日評論，醫療反腐，無疑是最近一段時間關乎民生福祉和社會公平的大事。人民日報則指政府展開全領域治理，既是為了揪出醫蠹，更著眼於凈化醫療生態，為整個系統正名。這也提醒相關人員伸手必被捉，守住初心存敬畏，別等到「撞牆上了才知道拐」。

反腐 風暴

延伸閱讀

循線查醫療反腐 陝西懲937人 退3470個紅包

傳被查 「醫藥首富」身家10天蒸發百億

中國大陸強力醫藥反腐背後 醫生月收最低不到7千元

大陸醫藥反腐風暴席捲20省 逾160名醫院院長落馬

相關新聞

再傳爆炸事故！山東高密一街邊銀行、餐廳嚴重損毀

大陸又發生爆炸案件，位於山東濰坊高密市鳳凰大街一店面於13日發生爆炸事故，相鄰的烤魚店及銀行都遭到嚴重毀損，爆炸案的事發...

「五礦信託、光大信託也爆了」胡錫進：小作文、這是信息戰

中國網路昨天瘋傳一段「劉宇軒」的聊天記錄，內容震動了金融圈，引起社會恐慌。「劉宇軒」稱「中國版雷曼要來了」，他借中融信託...

排演多部轟動作品 一級演員被查：追求低級趣味、放縱貪欲

甘肅省紀委監委11日通報，甘肅省政府原參事蘇孝林嚴重違紀違法，被立案審查調查。現年65歲的蘇孝林長期在蘭州文化系統工作，...

循線查醫療反腐 陝西懲937人 退3470個紅包

中國醫藥領域近期捲起反腐風暴，陝西省紀委監委日前公布整治工作情況，今年陝西全省共收到專項整治問題線索2521件，辦結23...

傳被查 「醫藥首富」身家10天蒸發百億

近期中國醫藥領域颳起反腐風暴，「藥茅」恆瑞醫藥飽受「被查」傳言困擾，市值在10個交易日內蒸發了近630億元（人民幣，下同...

100億建大學 曹德旺：找到校長了…中科院院士梅宏

福耀科技大學（籌）第一屆理事會第一次會議日前召開，知名企業家、福耀集團董事長曹德旺參加並主持會議，決定聘請中國科學院院士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦