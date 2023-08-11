河北通報暴雨洪災釀29死389萬人受災 仍有16人失聯
受杜蘇芮颱風殘餘環流影響，大陸華北地區日前遭受特大暴雨及洪水災害，河北省政府11日召開防汛救災暨災後重建新聞發布會，對外通報災情。截至8月10日，河北省因災死亡29人，目前還有16人失聯。此外，經初步統計，河北全省有388.86萬人受災遭受洪澇災害，直接經濟損失高達人民幣958.11億元（約新台幣4243.51億）。
綜合央視、中國新聞網報導，河北省通報指出，此次洪澇災害共波及河北110個縣、市、區，經初步統計，農作物受災面積31.97萬公頃，其中絕收13.15萬公頃，倒塌房屋4.09萬間，嚴重損壞房屋15.55萬間，受損中小學校、幼兒園1150所，受損醫療機構1871家，災區交通、電力、通訊、水利等基礎設施受損嚴重，目前整體受災情況仍在統計核實中。
據通報，此次特大暴雨，河北全省降雨量折合水量275億立方公尺，保定、石家莊、邢台等局部地區24小時降水量超過400毫米。本輪降雨的最大點發生在邢台市臨城縣梁家莊村，累計降雨量達1,008.5毫米。
河北洪水目前已退去，正逐步展開家園清理整治工作。不過令河北居民頭痛的是，京津冀11、12日將再遭受暴雨襲擊。大陸中央氣象台11日上午10時持續發布暴雨藍色預警，未來24小時，華北多數地區有中到大雨，局地有暴雨或大暴雨。
中國天氣網指出，今明兩天的強降雨主要出現在河北中部至天津一帶，河北中部、南部，北京南部、天津有大到暴雨，河北中部和東部等地局地有大暴雨。另外，主要降雨時段是11日下午到12日白天，其中北京主要為11日傍晚到夜間；河北為11日下午到12日上午；天津為11日白天至12日夜間。中國天氣網示警，此次降雨和前期暴雨受災地區高度重疊，恐引發地質災害。
另外，大陸中央氣象台持續發布颱風「卡努」的颱風藍色預警，目前為熱帶風暴級的卡努預計11日夜間將移入遼寧境內，也有可能在中朝邊界附近地區減弱消散。需要注意的是，黑龍江、吉林等東北地區11日起連三天將有持續性大到暴雨，須慎防淹水釀災。
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