因應卡努來襲 大陸這個地方宣布10日起連放3天颱風假

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聯合報／ 大陸中心／即時報導
杜蘇芮颱風導致尚志市多地嚴重淹水，如今卡努颱風又將來襲。圖為尚志市一面坡鎮萬山村8月4日空拍景象。新華社
杜蘇芮颱風導致尚志市多地嚴重淹水，如今卡努颱風又將來襲。圖為尚志市一面坡鎮萬山村8月4日空拍景象。新華社

根據大陸中央氣象台預報，今年今年第六號颱風「卡努」預計12日上午將侵襲大陸東北地區。早前已遭受「杜蘇芮」肆虐的黑龍江省尚志市高度戒備，並於9日晚間宣布，8月10至12日全市停課、停工、停產、停運、停業。

尚志市為黑龍江省轄縣級市，由哈爾賓市代管，地處黑龍江省中南部，哈爾賓市東南部。尚志市9日發布的「關於做好迎戰颱風『卡努』工作的通知」指出，8月2日以來，受颱風「杜蘇芮」北上影響，尚志市遭遇百年一遇的強降雨災害，全市人民群眾生命財產安全受到嚴重威脅。

通知稱，據氣象部門預測，卡努10日起就會影響尚志市，10日至12日，部分區域降雨量預計達到50—70毫米，陣風6—7級，加上之前杜蘇芮對防汛能力造成的巨大消耗，尚志市防汛抗災工作將迎來兩期颱風疊加帶來的新的更大挑戰。

通知表示，為有效保障人民群眾生命財產安全，經市防汛抗旱指揮部研究決定，8月10至12日全市停課、停工、停產、停運、停業。

尚志市政府也提醒市民，此次颱風過境，將帶來強降雨過程，並伴隨較大風力，全體市民應盡可能留在室內，非必要不外出，並密切關注天氣預警、道路臨時交通管制和繞行提醒信息，遠離河邊、庫邊、溝邊、塘邊等危險區域。

這段期間，尚志市除保障民生的公共服務單位外，其他各類企業、經營場所全部停工停業；幼兒園、中小學校、暑假培訓機構全部停課；公共交通線路停止運營；全市所有旅遊景區關閉，並做好受威脅遊客疏散避險；關閉地下空間、地下停車場，並嚴格落實看管責任。

大陸中央氣象台預估，卡努颱風12日將侵襲大陸東北地區。（取自大陸中央氣象台網站）
大陸中央氣象台預估，卡努颱風12日將侵襲大陸東北地區。（取自大陸中央氣象台網站）

颱風 黑龍江 停課

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