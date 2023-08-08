大灣區機器人青創賽 在廣州決賽

由亞洲機器人聯盟、香港科技大學（廣州）等單位主辦的首屆大灣區VEX機器人國際青創邀請賽6日在廣州決賽。其中，來自澳門的一支參賽隊伍獲得IQ賽項初中組全能獎。

中新社報導，該比賽吸引了來自香港、澳門、北京、上海、廣州、深圳等地的200多支隊伍和千名師生踴躍參與。經過激烈的資格賽選拔，多支優秀賽隊脫穎而出，共同在決賽展開角逐。

該比賽賽事3天，共頒發包括全能獎、最佳設計獎、最佳創新獎等逾60獎項。其中，來自廣州市第五中學的隊伍獲得VRC賽項初中組的全能獎，而來自聖公會（澳門）蔡高中學的隊伍獲得IQ賽項初中組的全能獎。

大灣區機器人國際青創賽組委會表示，通過此次比賽，粵港澳大灣區展示了其在人工智能教育與技術創新方面的實力和前景，也為青少年提供了一個展示才華和交流學習的科創空間。