大灣區機器人青創賽 在廣州決賽

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

由亞洲機器人聯盟、香港科技大學（廣州）等單位主辦的首屆大灣區VEX機器人國際青創邀請賽6日在廣州決賽。其中，來自澳門的一支參賽隊伍獲得IQ賽項初中組全能獎。 　　

中新社報導，該比賽吸引了來自香港、澳門、北京、上海、廣州、深圳等地的200多支隊伍和千名師生踴躍參與。經過激烈的資格賽選拔，多支優秀賽隊脫穎而出，共同在決賽展開角逐。

該比賽賽事3天，共頒發包括全能獎、最佳設計獎、最佳創新獎等逾60獎項。其中，來自廣州市第五中學的隊伍獲得VRC賽項初中組的全能獎，而來自聖公會（澳門）蔡高中學的隊伍獲得IQ賽項初中組的全能獎。

大灣區機器人國際青創賽組委會表示，通過此次比賽，粵港澳大灣區展示了其在人工智能教育與技術創新方面的實力和前景，也為青少年提供了一個展示才華和交流學習的科創空間。 

澳門 香港科技大學 青創

延伸閱讀

陸衝消費 汽車限購大鬆綁

時速可達650公里！廣深港正籌劃磁懸浮4線路方案

港車北上滿月 大灣區更暢通

圓通航空 在白雲機場3天3線連開

相關新聞

進京趕考… 兩岸青年體驗科舉

第十一屆海峽青年節．第七屆兩岸大學生領袖營6日在福州拉開帷幕。本次第七屆兩岸大學生領袖營活動共吸引140名大學生領袖參與...

廈航 國際中轉行李直達

廈門航空福州機場宣布，即日起「國際通程航班」開始運行，今後乘坐廈航航班至福州長樂國際機場中轉出入境的旅客，享受「一票到底...

貴南高鐵貴荔段 8日開通

中國國家鐵路集團有限公司表示，新建貴陽至南寧高速鐵路貴陽至荔波段（以下簡稱：貴南高鐵貴荔段）將於8月8日開通運營，貴陽至...

大灣區機器人青創賽 在廣州決賽

由亞洲機器人聯盟、香港科技大學（廣州）等單位主辦的首屆大灣區VEX機器人國際青創邀請賽6日在廣州決賽。其中，來自澳門的一...

北京大興飛沙特阿拉伯 開通

沙特阿拉伯（沙烏地阿拉伯）航空公司（下稱「沙特航空」）SV886號航班4日順利抵達北京大興國際機場，標誌著「北京大興─沙...

露天電影做公益

「我們的中國夢—文化進萬家」公益電影展映活動正在上海市閔行區進行，豐富廣大市民群眾的業餘文化生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦