遼寧錦州／奉國寺 天下第一寶殿

中國歷史上遼國第六位皇帝耶律隆緒，建造了號稱「天下第一寶殿」的奉國寺。這座遼國的皇家寺院，也是世界上唯一供奉「過去七佛」的寺院。

奉國寺俗稱大佛寺，有「遼西佛國」之稱。遺存有中國古代佛教寺院最古老、最大的大雄寶殿，以及世界最古老、最大、最精美的彩塑佛像群。

奉國寺始建於遼開泰九年，是遼朝自稱釋迦牟尼轉世的聖宗皇帝－耶律隆緒在母親蕭太后故里所建的皇家寺院，位於義縣古城東街，現保存完好的有外山門（重建），清代的內山門、牌樓、鐘亭、碑亭、天王殿，及遼代的大雄殿和殿內遺存的眾多文物，是集古建築、繪畫、考古、佛教等歷史科學文化藝術價值於一體的古代寺院。

奉國寺有世界最古老、最大、最精美的彩塑佛像群。圖／本報遼寧錦州傳真

寺院的主體建築大雄殿及寺院整體，上承唐代遺風，下啟遼、金等寺院布局，是遼金寺院中最具典型的例證。其中，大雄殿是遼代佛教建築的最高成就，代表了十一世紀中國建築的最高水準，建築學家梁思成讚譽為「千年國寶、無上國寶、罕有的寶物」。

冬日的奉國寺圖／本報遼寧錦州傳真

奉國寺的標誌性古建築遼代大雄殿，是大陸遼代木構遺跡中面積最大的建築。大雄殿築於高3公尺的台基之上，為五脊單簷廡殿式建築，面闊九間，東西長55公尺，進深五間，南北寬3 3 公尺， 高達2 4公尺，是中國古代建築中最大的單層木結構建築，被譽為「中國第一大雄寶殿」。

奉國寺精美文物圖／本報遼寧錦州傳真

大雄殿頂部梁架上，尚留有約4000平方公尺的遼代建築彩畫彩繪遺跡，異常珍貴，色彩豔麗，形象如生。四面牆上還有元、明歷代描繪的壁畫，呈歷經滄桑而黯然，但依然保持風韻。