遼寧錦州／奉國寺 天下第一寶殿

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
奉國寺，是世界上唯一供奉「過去七佛」的寺院。圖／本報遼寧錦州傳真
奉國寺，是世界上唯一供奉「過去七佛」的寺院。圖／本報遼寧錦州傳真

中國歷史上遼國第六位皇帝耶律隆緒，建造了號稱「天下第一寶殿」的奉國寺。這座遼國的皇家寺院，也是世界上唯一供奉「過去七佛」的寺院。

奉國寺俗稱大佛寺，有「遼西佛國」之稱。遺存有中國古代佛教寺院最古老、最大的大雄寶殿，以及世界最古老、最大、最精美的彩塑佛像群。

奉國寺始建於遼開泰九年，是遼朝自稱釋迦牟尼轉世的聖宗皇帝－耶律隆緒在母親蕭太后故里所建的皇家寺院，位於義縣古城東街，現保存完好的有外山門（重建），清代的內山門、牌樓、鐘亭、碑亭、天王殿，及遼代的大雄殿和殿內遺存的眾多文物，是集古建築、繪畫、考古、佛教等歷史科學文化藝術價值於一體的古代寺院。

奉國寺有世界最古老、最大、最精美的彩塑佛像群。圖／本報遼寧錦州傳真
奉國寺有世界最古老、最大、最精美的彩塑佛像群。圖／本報遼寧錦州傳真

寺院的主體建築大雄殿及寺院整體，上承唐代遺風，下啟遼、金等寺院布局，是遼金寺院中最具典型的例證。其中，大雄殿是遼代佛教建築的最高成就，代表了十一世紀中國建築的最高水準，建築學家梁思成讚譽為「千年國寶、無上國寶、罕有的寶物」。

冬日的奉國寺圖／本報遼寧錦州傳真
冬日的奉國寺圖／本報遼寧錦州傳真

奉國寺的標誌性古建築遼代大雄殿，是大陸遼代木構遺跡中面積最大的建築。大雄殿築於高3公尺的台基之上，為五脊單簷廡殿式建築，面闊九間，東西長55公尺，進深五間，南北寬3 3 公尺， 高達2 4公尺，是中國古代建築中最大的單層木結構建築，被譽為「中國第一大雄寶殿」。

奉國寺精美文物圖／本報遼寧錦州傳真
奉國寺精美文物圖／本報遼寧錦州傳真

大雄殿頂部梁架上，尚留有約4000平方公尺的遼代建築彩畫彩繪遺跡，異常珍貴，色彩豔麗，形象如生。四面牆上還有元、明歷代描繪的壁畫，呈歷經滄桑而黯然，但依然保持風韻。

建築 佛教 國寶

延伸閱讀

國寶動物「魔性電臀晃到地震」！12秒抖動片網暈爆喊欠摸 罕見高價身份曝光

監視器拍到「2國寶動物罕見同框」！牠被更珍貴的怪牛包圍狂盯 嚇到一臉懵逃了

監視器拍到「短尾胖橘貓」闖國家公園！研究員細看嚇傻：國寶特有種首次現身

有借無還！4年前借給白宮展示的以色列國寶 竟出現在川普海湖莊園

相關新聞

進京趕考… 兩岸青年體驗科舉

第十一屆海峽青年節．第七屆兩岸大學生領袖營6日在福州拉開帷幕。本次第七屆兩岸大學生領袖營活動共吸引140名大學生領袖參與...

廈航 國際中轉行李直達

廈門航空福州機場宣布，即日起「國際通程航班」開始運行，今後乘坐廈航航班至福州長樂國際機場中轉出入境的旅客，享受「一票到底...

貴南高鐵貴荔段 8日開通

中國國家鐵路集團有限公司表示，新建貴陽至南寧高速鐵路貴陽至荔波段（以下簡稱：貴南高鐵貴荔段）將於8月8日開通運營，貴陽至...

大灣區機器人青創賽 在廣州決賽

由亞洲機器人聯盟、香港科技大學（廣州）等單位主辦的首屆大灣區VEX機器人國際青創邀請賽6日在廣州決賽。其中，來自澳門的一...

北京大興飛沙特阿拉伯 開通

沙特阿拉伯（沙烏地阿拉伯）航空公司（下稱「沙特航空」）SV886號航班4日順利抵達北京大興國際機場，標誌著「北京大興─沙...

露天電影做公益

「我們的中國夢—文化進萬家」公益電影展映活動正在上海市閔行區進行，豐富廣大市民群眾的業餘文化生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦