黑龍江水淹至屋頂 小村斷聯3天

繼京津冀（北京、天津和河北）慘遭洪患肆虐後，黑龍江、吉林等東北地區近日也是暴雨成災。其中，哈爾濱五常市、尚志市受災最嚴重。五常市因汛情造成部分通訊中斷，當地向以「五常大米」著稱，如今稻田變汪洋，農民心血泡湯。尚志市近日雨量創下該地一九五七年以來最大降雨，下轄的「一面坡鎮九江村」更是一度與外界斷聯三天。

由颱風殘餘環流帶來的洪災逐漸從華北向東北蔓延，在黑龍江、吉林造成嚴重災情。大陸水利部昨宣布，將內蒙古、吉林、黑龍江等省區的洪水防禦應急措施，提升至三級。

綜合文匯報和陸媒報導，由於連日降雨不斷，導致河水暴漲，哈爾濱尚志市部分區域形成「內澇」，低窪區被雨水倒灌，不少民眾住家和車庫全被水淹。當地一位民眾說，一些兩三層的平房被淹得就露出房蓋（房頂）。

參與救災的一面坡鎮居民說，水大的時候，蔬菜大棚都淹得只能看到頂了，雖然目前水開始消退，但他家附近仍被大水淹沒，還回不去。

報導引述尚志市居民說，住在九江村老家的父母發來影片，給他看家裡的農田全都被淹了，當天他便和父母失去聯絡。他提到，當水位上漲時，家人說村裡召集大家去地勢高的地方，直到五日上午，雖然通訊仍未恢復，但交通逐漸恢復，水也慢慢退了。

尚志市這次暴雨為一九五七年以來最大，當地自八月二日起，已採取停課、停工、停產、停運、停業等「五停」措施。截至四日，尚志市共安置民眾八四一五人。

另一受災嚴重的五常市，是哈爾濱下轄九縣市中耕地面積最大的縣級市，也是大陸「水稻五強縣」之一。

但在當地連日暴雨下，稻作受到嚴重衝擊。一名當地村民稱，很多地方被水淹了，雖然雨停了，但很多稻田的苗還沒從水裡露出來，基本就絕產了。

至於農損，他表示自己約有四十五畝地，只有幾畝地倖存，稻子原本還有一個月就要秋收了，大概損失人民幣十多萬元，如果是「包地種植」的農民，損失會更慘重。

五常是大陸大米的主產地，不少網友紛紛詢問，「今年還能吃上五常大米嗎？」還有人說，「大家能囤就囤吧」。

至於吉林省，舒蘭市傳出嚴重災情，已造成六人死亡，另有四名官員因救災失聯。官方昨證實，舒蘭市副市長駱旭東、舒蘭市武裝部政委周昆訓、吉林市水利水電規劃院高級工程師倪峰已殉職，另一名失聯官員張郅昭仍在搜救中。