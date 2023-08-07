福建台胞之家聯誼站 落腳寧德

首家福建省台胞之家聯誼站授牌儀式5日在寧德市舉行，廈門銀行寧德分行獲授福建省台胞之家聯誼站牌匾。

中新社報導，福建省台聯副會長歐陽迪莎表示，將以此次授牌儀式為契機，充分發揮台胞之家聯誼站的作用，與各界攜手促進閩台交流合作。

與台灣一水相連的寧德市，近年來發布了一系列政策舉措，深化兩岸經濟文化交流合作，落實台胞同等待遇，推動更多台胞前來學習、就業、創業、生活。截至目前，寧德共有台資企業111家，總投資15.3億美元，涉及冶金、電機、石材、食品加工、農業養殖、茶葉、花卉等產業。

台灣茶人林宗隆2013年與寧德市周寧縣禮門鄉政府簽訂立茲曼茶博園項目，次年成立福建立茲曼茗茶有限公司，台胞蔡崑茂擔任該公司總監。

在疫情防控期間，該企業發展受到一定影響，蔡崑茂向廈門銀行寧德分行申請了小額貸款作為周轉資金，很快便審批下來。他說，廈門銀行和台灣當地銀行在功能等方面比較相似，對於台胞、台企的金融扶持力度相較其他銀行也更大，「相信福建省台胞之家聯誼站在廈門銀行寧德分行落地後，將進一步推動在寧台胞、台企間的交流」。

被譽為兩岸金融合作示範銀行的廈門銀行，是大陸首家具有台資背景的上市城商行。廈門銀行寧德分行行長王衛東說，將依託福建省台胞之家聯誼站，持續發揮台資背景特色和區位優勢，推出更多貼合台胞台企切實需求的產品、服務。