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東北強降雨 官方證實吉林舒蘭副市長失聯

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
8月5日的吉林省舒蘭市七里鄉的受災情況。新華社
8月5日的吉林省舒蘭市七里鄉的受災情況。新華社

大陸華北地區近日逢強降雨極端天氣，在吉林省舒蘭市的金馬鎮、開原鎮和七里鄉等村鎮出現洪水漫灌，部分橋樑垮塌、道路受損等險情，已造成1死4失聯，稍早有陸媒報導失聯者為當地副市長。據吉林市委機關報《江城日報》5日晚間發布訊息證實，4名失聯者為舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東等4名公職人員。

《江城日報》報導稱，據舒蘭市防汛抗旱指揮部訊息，當地8月4日公佈的4名失聯人員為舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東等4名公職人員，在赴舒蘭市開原鎮、金馬鎮抗洪搶險過程中遇險失聯。

報導稱，事發後，舒蘭市組織多支救援隊伍進行緊急搜救，目前搜救工作仍在持續進行中。

公開資訊顯示，駱旭東最後一次公開行程是主持舒蘭強降雨工作調度會議，並聽取各地方匯報，目前當地已出動專門搜救組和直升機協尋。有村民說，失聯副市長一行應在開原鎮境內出事，還有其他隨行政府人員，共兩輛車。

舒蘭市防汛抗旱指揮部通報稱，受杜蘇芮颱風殘餘水氣北上等影響，吉林地區北部出現大範圍強降雨，特別是舒蘭市從8月1日夜間開始出現連續降雨天氣。截至8月4日15時，舒蘭市平均降雨量達111.7毫米。其中強降雨中心永勝林場降雨量達489.0毫米，是歷史最大值103.6毫米的4.72倍。

通報指稱，目前，此輪災情造成舒蘭13.4萬人受災，轉移受災民眾1萬4,380人。受災嚴重的鄉鎮有7個，其中以東部3個鄉鎮最為嚴重，災害造成的經濟損失正在統計中。

大陸當局派出直升機在舒蘭進行搜救。新華社
大陸當局派出直升機在舒蘭進行搜救。新華社
搜救人員搭乘救生艇在舒蘭市的鄉間展開救援。新華社
搜救人員搭乘救生艇在舒蘭市的鄉間展開救援。新華社

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