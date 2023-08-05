東北強降雨 官方證實吉林舒蘭副市長失聯

大陸華北地區近日逢強降雨極端天氣，在吉林省舒蘭市的金馬鎮、開原鎮和七里鄉等村鎮出現洪水漫灌，部分橋樑垮塌、道路受損等險情，已造成1死4失聯，稍早有陸媒報導失聯者為當地副市長。據吉林市委機關報《江城日報》5日晚間發布訊息證實，4名失聯者為舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東等4名公職人員。

《江城日報》報導稱，據舒蘭市防汛抗旱指揮部訊息，當地8月4日公佈的4名失聯人員為舒蘭市委常委、常務副市長駱旭東等4名公職人員，在赴舒蘭市開原鎮、金馬鎮抗洪搶險過程中遇險失聯。

報導稱，事發後，舒蘭市組織多支救援隊伍進行緊急搜救，目前搜救工作仍在持續進行中。

公開資訊顯示，駱旭東最後一次公開行程是主持舒蘭強降雨工作調度會議，並聽取各地方匯報，目前當地已出動專門搜救組和直升機協尋。有村民說，失聯副市長一行應在開原鎮境內出事，還有其他隨行政府人員，共兩輛車。

舒蘭市防汛抗旱指揮部通報稱，受杜蘇芮颱風殘餘水氣北上等影響，吉林地區北部出現大範圍強降雨，特別是舒蘭市從8月1日夜間開始出現連續降雨天氣。截至8月4日15時，舒蘭市平均降雨量達111.7毫米。其中強降雨中心永勝林場降雨量達489.0毫米，是歷史最大值103.6毫米的4.72倍。