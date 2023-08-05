涿州水漸退留滿地垃圾、動物屍體 居民憂大災後是大疫

河北涿州是這波大陸華北強降雨的重災區之一，截至4日，涿州市主城區積水已經基本退去，不過仍有多地仍有積水，部分滯洪區估計最慢一個月水才會完全退光。不過當洪災大水退去，市區街道凌亂不堪，滿地盡是垃圾、動物屍體，有居民擔心大災之後換「大疫」，涿州疾控也趕緊回覆指接下來將進行大面積消毒，建議居民減少外出。

綜合陸媒報導，洪水退去後的涿州街頭，積水渾濁，裡面夾雜各種東西，有煙頭、垃圾袋、車輛等，水上還漂著一層油污，甚至可見一些無法逃生的動物屍體倒在路邊。有當地居民擔心大水之後的防疫問題，也有人表示，當務之急是趕緊大消毒。

對此，涿州市疾病預防控制中心的一名工作人員5日表示，當局有規劃消殺（清消）措施，由鄉鎮和社區具體實施，疾控中心負責技術指導。該工作人員說，「城區要進行大面積消殺，今天已經通知大家盡量減少外出。居民們也可以關注小區群內信息，有動態通知會及時發布。」

此前，涿州市疾控中心4日下午已發布文章「開展汛期消殺防疫指導確保群眾健康」，內容提到，暴雨和洪水過後，生態環境惡化，蚊蟲滋生水源和食物易受污染，再加上受災百姓心理生理雙重疲勞導致的免疫力下降，這些因素都會引發傳染病和相關疾病的發生。為此將開展了一系列消殺及防疫指導工作，確保「大災後無大疫」。

除了環境消毒，因為淹水而被泡爛的廢棄處理也是一道難題。尤其涿州是大陸圖書重鎮，公開資料顯示，北京西南物流涿州園佔地面積400畝，庫房及配套建築面積20萬平方米，有近百家出版社及出版商庫房集中於園區及周邊，出版社幾乎在這次洪災無一倖免。光是中圖網發布的訊息，截至2日早上庫區水位已將近3公尺，預計至少400多萬冊、三億碼洋（專有名詞，指全部圖書定價總額）以上書籍會報廢。

看著照片中成捆的圖書漂在水上，大陸有許多網友發起了拯救受災書庫的行動，要求把這些書曬乾後放上網路供購買。大陸電商京東也開設了「加油涿州書庫」賣場，通過減免相應的運營費用為受災商家進一步降低成本、提供幫助。但也有出版業者坦言，因為洪水中基本上有大量的泥沙和雜質，哪怕是曬乾了也沒辦法賣，只能作廢。