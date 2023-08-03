為了「面子工程」洩洪保雄安？大陸涿州變汪洋 民間聲音遭封殺

8月2日，中國各大官媒均刊出題為「水利部：確保雄安新區、北京大興機場絕對安全」的文章，稱8月1日晚，國家防總副總指揮、水利部部長李國英主持專題會商會，「深入貫徹習近平總書記關於防汛救災工作的重要指示精神，落實李強總理等國務院領導批示要求」。會議要求加強永定河左堤、白溝河左堤等重要堤防防守，「確保雄安新區、北京大興機場等重點防御對象絕對安全」。

「為什麼只確保這兩個地方？」曾因學術打假走紅網路的方舟子在推特上提出了這樣一個問題。有網友留言道：「皇上的面子」，還有網友留言說，「在戰國，王翦白起看到習皇建都地點就會大笑，這城不攻自破，地勢最低，諸河流過，豈不自破」。該網友還曬出了一張圖，圖上赫然印著《深入學習貫徹習近平關於治水的重要論述》一書。新華社7月18日發文介紹這本由中國水利部組織編寫，人民出版社最近出版的著作時說，「習近平總書記關於治水的重要論述，系統回答了新時代為什麼要做好治水工作、做好什麼樣的治水工作、怎樣做好治水工作等一系列重大理論和實踐問題，具有很強的政治性、思想性、理論性，為新時代治水指明了前進方向、提供了根本遵循。」

在推特上，該書近日已引起中文網友熱評，被指「剛剛讓全國學習『習近平治水的論述』這邊就洪水淹沒，打臉啪啪響」。有網友驚嘆道，「真出過這麼一本書啊？不是用來諷刺的嗎……」。

涿州為何成為重災區？

過去幾天，颱風杜蘇芮導致北京出現140年以來最強降雨。根據中國官方的統計，自7月29日至8月2日，強降雨在京津冀一帶至少造成21人死亡。

位於北京西南，最高海拔69.4米的河北涿州成為最新重災區。涿州市公安局8月1日在官方微博發文向外界求助，稱當時「全域停水，部分停電，物資供應暫時滿足，但不知道能支撐多久」。根據涿州發布公眾號，截至8月1日上午10時，該市受災人數133913人。

據《南方周末》報導，「31日11時，北京升級發布洪水紅色預警，全市河道均在行洪，提醒請市民遠離河道。8月1日上午，涿州市應急管理局一位工作人員對南方周末記者表示，上游洩洪是導致碼頭鎮31日水位上漲的原因之一。」在涿州碼頭鎮的沙窩村，「雖然通知撤離，但是水來得太急，下達通知3小時後就漲至無法撤離的高度了」，一位村民表示，村裡「90%的人未撤出」。

該報導還指出，多支民間救援隊前往涿州，但卡在「邀請函」上。按照規定，外地的民間救援隊跨省救援前需要向事發地的應急管理部門開具邀請函，隨後再向屬地的應急管理部門報備。得到批准後，救援隊方可出發。但由於災情影響通訊，邀請函過了好幾個小時才傳送到救援隊的手上，還出現了有當地政府的公章被沖泡找不到，無法開邀請函的情況。

對於涿州為何在7月31日突然漲水，中國網路上一度流傳著「為保北京向涿州分洪」的說法。對此，官媒《環球時報》前總編輯胡錫進在微博發文稱其為「反常識說法」，並呼籲大家不要相信這個傳言。他的理由是，涿州地處北拒馬河的下游，北京市的房山區處在該河的上游，處在下游的涿州怎麼可能為保上游的平安而在縣域內分洪？永定河雖然開閘放水，但涿州的大部分轄區並不在永定河的下游。

中國大陸歷史學者、時評人章立凡則在推特上轉發一則貼文指出，「河北洩洪不是為保上游的北京，而是保下游的雄安，於是不得不搞中游洩洪」。該貼文寫道，「緊靠湖邊建城，就和開發商河道邊大片建房、山上蓋奢華酒店一樣，就是個選址考慮不周的違章建築。這一騎虎難下的錯誤，違背了自然規律，讓周邊付出了極大的代價。」

面子工程

雄安新區2017年4月1日正式設立，位於海河流域大清河水系，華北第一大淡水湖白洋淀大部為雄安新區所轄。當局對雄安新區的定位是「千年大計、國家大事」。2017年4月，身兼京津冀協同發展領導小組組長的張高麗就設立雄安新區接受採訪表示：「這項工作是在習近平總書記親自謀劃、親自決策下推進的，傾注了習近平總書記大量心血，充分體現了習近平總書記強烈的使命擔當、深遠的戰略眼光和高超的政治智慧。」雄安新區因此也被視為習近平的面子工程、政績工程。涿州海拔在20到70米之間，而雄安海拔只有7-19米。

與中共脫鉤的前中共中央黨校教授蔡霞在推特上寫道，「涿州洩洪不是保北京，而是保雄安！冒著100多萬人的生命威脅，寧可毀掉100多萬人的家園，大片大片的好農田，保那個千年大計的凹地鬼都！保凹地鬼都實質是保面子，保獨裁寶座。別忘了毛朝中共劉少奇說：人相食，是要上史書的。」

但網友則留言道：「他們根本不怕上史書，因為他們書寫歷史。」

先前，中國官媒稱官方有通知洩洪，但涿州民眾拒絕離開，引起網友強烈反彈。據知名推特帳號「李老師不是你老師」分享，許多當地人表示根本沒收到通知，或是收到通知時距被淹只有1小時，根本來不及撤離。還有人指出，洩洪只通知了河道附近的居民，遠一點的就沒通知。但民間的聲音很快遭到封殺。中國官媒《人民日報》8月3日發文稱，北京市水文總站8月2日9時發布，北京解除洪水紅色預警；截至目前，河北全省共轉移群眾122.9萬人，「東淀和永定河泛區兩個蓄滯洪區內218個村莊近21萬群眾已全部轉移，並妥善安置」。文章還發布了有關涿州的「積極消息」，稱石家莊、唐山等6個市的消防救援人員、消防車、舟艇跨區域增援涿州。截至8月2日16時，「成功解救轉移受困群眾550餘人，其中包括78名老人、35名兒童、5名待產孕婦。目前救援工作仍在緊張進行中」。

截至8月3日，涿州市政府公布的洪災死亡人數和失蹤人數均為零。

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