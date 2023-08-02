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暴雨已釀文化災難 河北涿州出版業上千萬冊圖書被淹毀

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸出版業重要的圖書庫存基地位於河北涿州，因暴雨導致不少書庫泡水全毀，其中包含絕版書。（圖／取自「南風窗」微信公眾號）
大陸出版業重要的圖書庫存基地位於河北涿州，因暴雨導致不少書庫泡水全毀，其中包含絕版書。（圖／取自「南風窗」微信公眾號）

颱風環流影響的強降雨在河北涿州已造成嚴重災害，不僅疏散和撤離了十多萬人，由於涿州是出版產業庫房群集地，多間書庫泡水儼然已經形成文化災難，對大陸出版產業無疑造成了巨大衝擊。

據大陸雜誌「南風窗」報導，涿州聚集著眾多大陸國營或民營圖書出版商、印刷公司，在平台「企查查」上檢索，就有超過800條相關結果。遭殃的存書庫房眾多，遭水災的圖書不下千萬冊。

化名為蘇鵬的中圖網員工透露，目前無法準確評估存書受損的實際情況，但指出中圖網被淹的庫房裡有許多「絕版書」。

中圖網原名中國圖書網，是大陸重要的網路圖書銷售平台，僅此一家公司在涿州的庫房就有400萬冊圖書。此前在8月1日晚間，中圖網發文稱，位於涿州市開發區陽光大街28號的倉儲中心被洪水淹沒，員工們在辦公室四樓避險等待救援。數十位受困員工直到2日上午才被救出。

圖書發行公司時代華語則公告指所有圖書被泡水、損失慘重，15日內無法發貨，當前訂單也無法處理。

河北涿州是大陸重要出版庫存集散地，市內的北京西南物流中心占地面積400畝，有近百家出版社及出版商及中盤的庫房位於此處及周邊地區。

據南方周末報導，涿州當地一名圖書經銷商唐月指控，「沒有人通知我們洩洪，或者今天的水很大，你們需要提前預防，把書怎麼（歸置）」，官方僅通知「注意人身安全，有暴雨」；廣西書商鄒斌表示，在倉庫一樓放的書籍就價值2,500萬（約合台幣1.1億元）」，「眼看著一個小時之內這2,500萬就沒了」。

圖書發行公司時代華語總裁冉子健表示，該公司在涿州庫存360萬冊圖書，幾乎全軍覆沒。時代話語已公告指所有圖書被泡水、損失慘重，15日內無法發貨，當前訂單也無法處理。

真故傳媒旗下真故研究室發文指，初步估計環京津冀圖書出版行業損失或達百億碼洋（碼洋是專業術語，用以指全部圖書定價總額）。文章提到，全大陸580多家出版社北京就佔了219家，也曾形成上下游產業鏈，倉庫則多位於市郊地勢較高的房山、豐台、大興。

但2017年前後北京啟動新一輪「疏解整治促提升戰略」，印刷及紙製品倉儲行業被認為存在污染隱患，面臨向外遷移。北京最大圖書物流企業、位於豐台區花鄉榆樹莊村的「北京西南物流中心」2017年全面啟動拆除騰退，原地讓給了北京國家數字出版基地的建設；2021年9月中旬，北京乃至整個華北最大的書庫，位於北京房山區青龍湖鎮的「全國圖書館采配基地」，也在15天之內遷至山東泰安。

文章強調，大陸出版業利潤微薄，很多公司沒有一個像樣的庫房。部分書商表示，希望上游供應商能減免貨款或延長付款時間，下游客戶盡快把貨款結清。至於未來是否能漲價，則有賴大眾零售市場的景氣度。

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