北京景區關閉3天後重啟爆滿 市郊、河北災情仍嚴峻

受颱風環流影響，北京市7月29日到8月1日創下140年來最大的降雨量紀錄，全市絕大多數博物館、景區在關閉三天後，2日恢復開放，各處都呈現人山人海，與當前河北等地災情呈顯著反差。

記者2日下午到北京知名景點、大陸國家一級博物館恭王府周邊，早在進入景區前的前海西街、三座橋胡同等通道，人潮就已是水泄不通。包含恭王府、頤和園、雍和宮在內，多處北京景區的官方售票系統都顯示2日門票已經售罄。

7月進入暑假後，北京各大景區本來就已經迎來遊客高峰期。此前，北京市7月29日夜間啟動全市防汛1級響應，旋即關閉全市景區。北京市旅遊行業協會7月30日曾發布公開信，要求旅遊業盡早與供應商協調退費、退訂。

據了解，有些旅行團在暴雨中滯留於北京、也有旅行團導遊向本報記者表示，全團是1日才到。目前2日北京各大景區預約系統幾乎都處於額滿狀態。除了熱門景區外，記者2日上午在北京知名藝術園區798藝術區，也發現不少人潮，當中觀看展覽、用餐人數都有一定規模。

相較於北京市中心「解封」，北京郊區昌平區、房山區、門頭溝區受到道路中斷等影響，目前仍在積極進行救災。例如門頭溝區正在投入眾多人力進行道路清淤；北京市人民政府航空隊1日也派出多架次警用直升機前往昌平區韓台村、菩薩鹿村、狼兒峪村、北照台村，房山區大安山鄉、史家營鄉和門頭溝區落坡嶺站等地，運送應急救援物資。

而目前災害警報仍未解除，北京市規劃自然資源委2日發布警訊指出，8月2日12時至8月4日12時，房山區、門頭溝區、昌平區、延慶區、懷柔區、密雲區、平谷區、石景山區、豐台區局部路段山體斜坡「發生崩塌災害的風險很高」。

至於鄰近北京的河北，目前傳出嚴重的災情，尤其是河北涿州1日晚間發出求援訊號，受洪水威脅，當地已疏散逾10萬居民，且持續搶救孕婦、嬰兒。涿州是大陸非常重要的出版產業的庫房中心，目前也傳出近百家圖書庫房待救援。