陸首批「名碑名刻錄」 蜀上庸長闕入選

近日，大陸國家文物局印發《第一批古代名碑名刻文物名錄》，位於四川省德陽市旌陽區黃許鎮的上庸長闕入選。上庸長闕作為當地唯一的一座漢闕，曾於1956年和1980年兩次獲評四川省文物保護單位。

據相關資料記載，「上庸長闕」全名「漢故上庸司馬孟台神道碑」，是時任上庸長的司馬孟台死後，漢綿竹縣（今旌陽區黃許鎮）百姓為紀念他並教化後人而建的功德碑。此石闕位於黃許鎮三合村2組，當地人稱其「漢高碑」、「司馬孟台闕」。

石闕坐東朝西，占地面積54平方公尺，陽面為陰刻隸書「上庸長」，陰面刻有虎頭鋪首、斗拱、負重力士等深浮雕。現存該闕內為漢代石闕，外為清代磚龕，長2.8公尺、寬1.55公尺、通高5公尺，闕頂為廡殿式，頂脊有壽紋，四方翹角花草，雕紋精美，富有藝術感染力，具有考古學和藝術史價值。宋代時，這處漢闕就引起過金石學家關注，《隸釋》記載，右闕身上有「漢故上庸長司馬孟台墓道」十一字，左闕無載，宋代已毀塌。

據悉，《第一批古代名碑名刻文物名錄》包含碑刻、摩崖石刻等1658通（方）重要文物，刻成年代從戰國至清，文字種類包含漢文、藏文、蒙文、滿文、維吾爾文等20種，保管、收藏在大陸各地323處文物保護單位和221家文物收藏單位。