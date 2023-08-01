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卡努颱風外圍環流開始影響上海 街上行人匆忙躲雨

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
上海1日上午已經感受到短時強降水威力，外灘觀景台遊客匆忙躲避。記者林宸誼／攝影
上海1日上午已經感受到短時強降水威力，外灘觀景台遊客匆忙躲避。記者林宸誼／攝影

揮別前一天的好天氣，受颱風卡努外圍環流影響，上海1日上午已經感受到短時強降水威力，正在外灘觀景台遊客匆忙撐傘躲避，沒帶傘的上班族，只能聚在地鐵出口望雨興嘆，而開車族只能將雨刷開到最大，才能看清前方道路。

上海中心氣象台1日上午9時38分，發布雷電黃色預警信號，預計未來24小時上海將有雷電，並伴有最大小時雨強20到35毫米的短時強降水。

《極目新聞》報導，大陸中央氣象台1日上午6時繼續發布颱風預報，預計卡努2日上午移入東海，然後逐漸向浙江中部至福建北部一帶沿海靠近。

大陸中央氣象局指出，颱風卡努1日上午5時位於沖繩那霸東南方大約285公里的西北太平洋洋面上，也就是北緯24.5度、東經129.8度。

預計卡努將以每小時20公里左右的速度向西北方向移動，強度還將有所增強，並向琉球群島南部海域靠近，8月2日上午移入東海，然後逐漸向浙江中部至福建北部一帶沿海靠近。

受颱風卡努外圍環流影響，上海1日上午已經感受到短時強降水威力，沒帶傘的上班族，只能聚在地鐵出口望雨興嘆。記者林宸誼／攝影
受颱風卡努外圍環流影響，上海1日上午已經感受到短時強降水威力，沒帶傘的上班族，只能聚在地鐵出口望雨興嘆。記者林宸誼／攝影
上海中心氣象台1日發布雷電黃色預警信號，預計未來24小時內本市將發生雷電活動，並伴有最大小時雨強20到35毫米的短時強降水。記者林宸誼／攝影
上海中心氣象台1日發布雷電黃色預警信號，預計未來24小時內本市將發生雷電活動，並伴有最大小時雨強20到35毫米的短時強降水。記者林宸誼／攝影
上海1日上午已經感受到短時強降水威力。記者林宸誼／攝影
上海1日上午已經感受到短時強降水威力。記者林宸誼／攝影

颱風 上海 福建

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