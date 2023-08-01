紀念施琅 兩岸施氏宗親座談

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

一場紀念施琅收復台灣340周年的座談會7月30日在廈門舉行。來自海峽兩岸和港澳地區以及菲律賓等地的施氏宗親、專家學者與會，其中包括數十位來自台南、台中、台北、高雄、彰化等台灣各地的施姓宗親代表。

中新社報導，新黨主席吳成典在視頻致辭中表示，施琅將軍是充滿傳奇的歷史人物，他在台灣設官、駐兵、減稅、賑災、興修水利、開墾土地，做出卓越貢獻。

據載，1683年，施琅將軍奉旨收復台灣。清政府為強化對台灣地區的行政管理，採納施琅建議，設置「台灣府」，隸屬於福建，並派兵駐防。 　　

本次座談會由廈門市臨濮文化研究會與台灣世界臨濮施氏宗親總會攜手舉辦。與會者圍繞施琅收復台灣的歷史功績與現實意義、相關歷史文物保護與傳承等研討。

福州海峽兩岸和平統一促進會會長陳承茂表示，期望全球施氏宗親發揚施琅將軍的愛國情懷，推動兩岸融合發展。廈門市臨濮文化研究會會長施性勤表示，施琅為靖海寧疆、鞏固海防作出不可磨滅貢獻，施琅與廈門有深厚歷史淵源，希望發揮宗親文化力量，密切兩岸施氏宗親交流，助力融合發展。

廈門 彰化 文物

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