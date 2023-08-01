江蘇鹽城／以鹽為名的城市 鹽城

鹽城位於江蘇省東部，東臨黃海，南望長江，西襟湖蕩，北跨淮河，境內布滿廣闊的灘塗和水域，具備得天獨厚的海鹽生產條件。早在商周時期，就形成了「煮海為鹽」的傳統， 並迅速成為煮鹽重鎮。鹽城因鹽而生，因鹽而盛，鹽城的歷史是一部鹽文化的發展史。鹽城生來是中國大陸唯一一座因鹽命名的城市。

鹽城以「環城皆鹽場」得名，其文化精髓積澱的是海鹽古韻。雖然昔日的海鹽繁華已風光不再，但與其相關的物質和非物質海鹽文化至今遺存，如草堰古鹽運集散地、西溪鹽倉監遺址、海春軒塔、古慶豐橋、富安明代民居等，俯拾皆是，約860多處。鹽城和各種稱謂的墩、亭、場、灶、倉、團、鍋、灘等源於海鹽文化的數百處地名，已成今人讀取海鹽文化活的「化石」。

鹽城擁有太平洋西岸和亞洲大陸邊緣面積最大、生態保護最好的海岸型濕地，廣袤的灘塗、獨特的輻射沙脊群。主要旅遊景區有：中華麋鹿園、丹頂鶴濕地生態旅遊區、海鹽歷史文化風景區、條子泥景區、東台黃海國家森林公園、九龍口自然保護區、大縱湖旅遊度假區等。