聽新聞
test
0:00 / 0:00

江蘇鹽城／以鹽為名的城市 鹽城

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／專題報導
鹽城，大陸唯一一座因鹽命名的城市。圖為美麗鹽場。 圖／本報江蘇鹽城傳真
鹽城，大陸唯一一座因鹽命名的城市。圖為美麗鹽場。 圖／本報江蘇鹽城傳真

鹽城位於江蘇省東部，東臨黃海，南望長江，西襟湖蕩，北跨淮河，境內布滿廣闊的灘塗和水域，具備得天獨厚的海鹽生產條件。早在商周時期，就形成了「煮海為鹽」的傳統， 並迅速成為煮鹽重鎮。鹽城因鹽而生，因鹽而盛，鹽城的歷史是一部鹽文化的發展史。鹽城生來是中國大陸唯一一座因鹽命名的城市。

鹽城以「環城皆鹽場」得名，其文化精髓積澱的是海鹽古韻。雖然昔日的海鹽繁華已風光不再，但與其相關的物質和非物質海鹽文化至今遺存，如草堰古鹽運集散地、西溪鹽倉監遺址、海春軒塔、古慶豐橋、富安明代民居等，俯拾皆是，約860多處。鹽城和各種稱謂的墩、亭、場、灶、倉、團、鍋、灘等源於海鹽文化的數百處地名，已成今人讀取海鹽文化活的「化石」。

鹽城擁有太平洋西岸和亞洲大陸邊緣面積最大、生態保護最好的海岸型濕地，廣袤的灘塗、獨特的輻射沙脊群。主要旅遊景區有：中華麋鹿園、丹頂鶴濕地生態旅遊區、海鹽歷史文化風景區、條子泥景區、東台黃海國家森林公園、九龍口自然保護區、大縱湖旅遊度假區等。

濕地 森林公園

延伸閱讀

「海鹽檸檬磚」1分鐘調酒！檸檬大叔新品兩天賣破千組

雲林／老房子的甜甜涼意──撲鼻 PuBi 甜品專賣店

不差錢為編制！女孩中考742分 「低報」師範專科 網吵翻了

為每對戀人打造專屬香氛！Jo Malone推婚芳盛宴服務

相關新聞

北京連日暴雨 洪水吞車 2死

受颱風環流影響，北京連日暴雨陸續傳出災情，昨日相繼發布暴雨紅色預警、洪水紅色預警等多個警報。位於北京市中心西方的門頭溝區...

成都世大運 青春盛典點燃夢想

7月28日第31屆世界大學生夏季運動會於四川省成都市東安湖體育公園主體育場隆重開幕。本屆開幕式是一場陽光燦爛的盛典，在全...

榕台書畫展 兩岸學生互邀逛夜市看星星

作為第十一屆海峽青年節系列活動之一，第十屆榕台中小學生書畫交流展7月30日在福建省少年兒童圖書館開展。本屆書畫交流展共徵...

陸高速公路小客車 出行量勝疫前

大陸交通運輸部綜合規劃司副司長李傳光31日在北京表示，今年以來，大陸全國交通運輸經濟運行呈現「持續恢復、整體好轉」的特點...

紀念施琅 兩岸施氏宗親座談

一場紀念施琅收復台灣340周年的座談會7月30日在廈門舉行。來自海峽兩岸和港澳地區以及菲律賓等地的施氏宗親、專家學者與會...

江蘇鹽城／走進仙境 黃海國家森林公園 大縱湖、九龍口濕地

東台市境內黃海濕地上的黃海國家森林公園，由海林片區和海濱片區組成，是大陸華東地區最大的人工平原森林，更是太平洋西岸唯一一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦