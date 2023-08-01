江蘇鹽城／鳥類天堂 條子泥保護區

江蘇鹽城市，擁有大片的濕地，2019年入選世界自然遺產，成為大陸首個濱海濕地型世界自然遺產，涉及珍禽、麋鹿兩個國家級自然保護區和條子泥濕地保護區。條子泥保護區，位於黃海生態區南側鹽城東台市境內，區域總面積129萬畝，是太平洋西岸和亞洲大陸邊緣面積最大的海岸濕地。

條子泥保護區，也是黃海生態區內面積最大的連續分部泥質潮間帶濕地，擁有世界上面積最大的潮間帶濕地（300萬公頃），和規模最大的輻射沙脊群，是全球最重要的濱海濕地生態系統之一， 也是東亞—澳大拉西亞候鳥遷徙路線上的中心節點和關鍵區域。

條子泥濕地：潮汐森林。圖／本報江蘇鹽城傳真

2 0 1 9 年7 月，條子泥濕地作為中國黃（渤）海候鳥棲息地（第一期）重點區域，入選《世界遺產名錄》，成為中國大陸第14處世界自然遺產，填補了大陸濱海濕地類世界自然遺產空白和江蘇省世界自然遺產空白。

條子泥濕地作為潮間帶灘塗，粉砂淤泥質海岸，周期型的被潮水淹沒，是海岸帶最具生態價值和生物多樣性的地帶。因特殊的地質構造，條子泥濕地孕育了數百種底棲生物，是經濟生物的自然產卵場、繁殖場、索餌場和鳥類棲息地。提供的生態系統服務包括：食物來源、穩定海岸、防止風暴事件發生、保護生物多樣性。

條子泥濕地生態保護佳圖／本報江蘇鹽城傳真

條子泥濕地由於地處大陸亞熱帶向暖溫帶過度的地帶， 氣候適宜鳥兒棲息、停歇，有利於鳥兒的生長、繁殖，它為世界候鳥遷徙路線之一的東亞—澳大拉西亞遷徙路線上超過200種、總數達數十萬隻的遷徙水鳥提供棲息地，是名副其實的「鳥類天堂」。這些候鳥在春秋兩季遷徙往返於南北半球，條子泥濕地是候鳥重要的

中轉站，如同高速公路上的加油站。