兩岸微流行／成都世大運 低碳魔方吸睛

第卅一屆世界大學運動會正在成都舉辦，各國選手同場競技，而在大陸近年力推「綠色低碳」背景下，除了場館，周邊設施、交通出行也蘊含不少巧思，例如世大運在選手村和市區的體驗館，裝設低碳魔方、碳循環燈箱、動力單車等設施，吸引選手和民眾目光，倡導永續理念。

世大運開幕前，成都市政府指出，遵循綠色、智慧、活力、共享等理念，世大運推動了成都一系列綠色空間建設，目前天府綠道建成總里程突破六千五百公里，全市各類公園超過一千五百個。近五年來，新增公園面積二點四萬畝，累計新增立體綠化面積一二○萬平方公尺等，由三角梅、爬山虎等植物花卉打造的空中花帶和綠野仙蹤景觀，在世大運期間持續呈現。

建築場館方面，世大運四十九個賽事場館中，卅六個場館為既有建築改造升級，十三個新建場館均達到綠色建築二星級標準，例如鳳凰山籃球場館等各場館採用智慧系統，控制場館降低能耗，低碳運作，新都香城體育中心有雨水回收系統，年節水達三千噸以上，基本滿足綠化養護用水。

賽事出行上，世大運投入了一三四○輛新能源大巴，及一千多輛新能源小車作為運動員、技術官員及媒體等交通服務車輛，實現選手村到中心城區場館交通九成使用新能源車，選手村內部全部使用新能源接駁車。

世大運還在市區寬窄巷子廣場的體驗館設置低碳魔方、碳循環燈箱、動力單車、能源小屋等科技裝置。低碳魔方可用於回收寶特瓶、易開罐等，選手回收後可取得積分票券，用於兌換小禮物，增加互動。