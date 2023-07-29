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香江風情／陸港自由行 風雨二十年

聯合報／ 香港特派員李春
圖為廣東深圳灣口岸入境旅客。 中新社資料照片
圖為廣東深圳灣口岸入境旅客。 中新社資料照片

過去數日間，香港與深圳間的口岸成為話題，香港當局正在與大陸討論新過關模式，即「合作查驗、一次放行」，香港觀光界則在爭取更多深港口岸能二十四小時通關。這些話題的背後，是一個被忘記的日子，即七月二十八日大陸居民港澳「自由行」滿二十年。

七月中，香港旅遊發展局公布香港上半年訪港旅客人數達一千三百萬人次，其中約一千萬是大陸旅客，即逾七成近八成是陸客。香港觀光界進一步說，大陸旅客中有七成是「自由行」客，可知「自由行」對香港觀光業的重要影響，其實回首二十年，「自由行」影響的可不只是香港觀光業。

所謂「自由行」，官稱是「內地居民赴港澳個人遊」，開始實施日是二○○三年的七月二十八日。二十年前的香港，有場香港主權移交後的大風大雨，那是非典型肺炎大疫情後，又有七月一日的「五十萬人大遊行」。

中南海為之展開緊急修補工程，除了經濟上輸血的「內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排」即ＣＥＰＡ，還有市面重振的工程即開放大陸居民「自由行」，初期是開放廣東四市，然後是開放八市到廣東全境，最後開放至全大陸。

開放「自由行」後，赴港旅客即以大陸居民為主，最後高峰時期香港觀光人數推高達到一年逾六千萬人次。

以香港而言，大陸居民「自由行」帶出了「自由行經濟」，即除觀光業，酒店、餐飲、零售等業各有各的熱鬧，其中一例是開得成行成市的藥房，香港藥房除賣藥，還賣奶粉之類，經歷「大頭娃娃」事件後，大陸居民到港搶購奶粉成潮。後來因應「自由行」之便，大陸居民到香港生育成風，又釀出「雙非兒童」風潮，即父母都不是香港居民的兒童引動的生育、身分、教育等困惑，更釀出法律爭議有了「釋法風波」。

所以冷眼看去，後來的香港物價異常，中港兩地間由文化衝突而變成人群衝突，甚至香港初始的本土文化冒起，以及後來的大型社會運動，都有那條導火索在冒煙。這一切今天看來，不勝唏噓。

香港 自由行

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