中老鐵路磨萬段 客貨運量屢創新高

中老（中國至寮國）鐵路大受老撾（寮國）人民歡迎。今年1月至6月，中老鐵路磨萬段累計發送旅客125.8萬人次，同比增長160.7%；全線累計完成貨運量962.1萬噸，同比增長94.7%。

中新社報導，自2021年12月中老鐵路開通運營以來，中老鐵路磨萬段客運與貨物運量屢創新高，成為東南亞地區國家與中國之間物流運輸首選。其中今年上半年還完成跨境貨運量230萬噸，同比增長202%。

中車大連機車車輛有限公司25日發消息稱，由該公司為中老鐵路設計製造的2台HXN3型大功率內燃機車近日抵達老撾磨丁口岸，將在中老鐵路磨萬段承擔幹線牽引、調車作業等任務，將有效緩解中老鐵路老撾段大噸位運輸瓶頸制約。

中老鐵路HXN3型內燃機車為6000馬力交流傳動型內燃機車，是目前中國國內單機功率最大的內燃機車，具有牽引力大、排放低、可靠性好、安全性高、操作便利、全壽命周期成本低等優點。針對老撾當地高溫潮濕的氣候特點，中車大連公司設計團隊結合國鐵同型機車運用經驗，對本批機車進行了適應性設計，在柴油機緊急停機系統結構方面進行了優化，有效降低了相關電路因潮濕引發短路導致柴油機意外停機的風險。

同時，機車安裝了中國—老撾雙模通信電台、老撾五孔插座等車載設備，是一款專門為中老鐵路「量身定製」的內燃機車。

中車大連機車方面表示，兩台HXN3型機車投入使用後，將進一步提高中老鐵路的牽引作業能力，提升中老鐵路運輸作業能力，助力中老鐵路高效穩定運營，也助長載運的量能。