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男攜愛犬遭餐廳勸離竟辱罵「你沒牠命貴」 老闆父氣到心臟病發

聯合新聞網／ 綜合報導
男子不滿因攜愛犬遭勸離而辱罵餐廳老闆的父親。示意圖／ingimage
男子不滿因攜愛犬遭勸離而辱罵餐廳老闆的父親。示意圖／ingimage

大陸內蒙古一處餐廳近日發生爭執，起因為一對夫婦帶狗狗進入店內用餐，被餐廳人員勸說後，丈夫卻暴氣，辱罵「你這一輩子沒牠（狗）命貴」。

據《星視頻》報導，大陸內蒙古一處餐廳近日發生紛爭。一對夫妻抱著狗狗進入店內吃飯，當時在餐廳值班的是老闆70多歲的父親。餐廳老闆的父親看到狗狗後，向兩人勸說不能帶狗狗進入店內。不料，餐廳老闆的父親卻遭對方辱罵、威脅。

據報導，流出的監視器畫面顯示事發時，妻子並沒有特別激烈的反應，僅是默默的收拾給狗狗用的餐盤，並準備離去。但丈夫的行為卻極其不當，他抱著狗狗，對餐廳老闆的父親說「你這輩子不會發財，你這一輩子沒牠命貴」，期間，妻子不斷勸說也沒停。

老闆受訪時，表示該對夫婦進入餐廳時，父親並沒有看到狗狗，直到上菜時才發現。父親向對方表示不能帶狗狗進店後，卻被對方辱罵，還威脅要揍他。「老爺子（指父親）就有點發脾氣了，但是老爺子都沒有罵他」，老闆更表示父親被氣到心臟病發，並說目前已報警處理。

內蒙古 餐廳 狗狗 心臟病 監視器 丈夫

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