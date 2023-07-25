滇藏鐵路麗香段 估年底通車

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

海內外眾多遊客關心的麗江至香格里拉鐵路建設，目前已進行到鋪軌階段。中國鐵路昆明局集團有限公司日前表示，滇藏鐵路麗（江）香（格里拉）段長鋼軌全部焊接完成，全線進入鋪軌階段，預計今年年底前通車營運。 　　

中新社報導，滇藏鐵路麗香段從海拔2400米的麗江盆地一路向北跨金沙江虎跳峽，爬升至海拔3400米的香格里拉盆地，途經高原雪山地區，季節間、晝夜間溫差較大，需要鋪設2種不同硬度、耐磨度的長鋼軌，對鋼軌質量要求極高。 　

中國鐵路昆明局集團有限公司昆明工務機械段焊軌車間負責人周蘭平說，滇藏鐵路麗香段日均鋪設長鋼軌6公里。

滇藏鐵路麗香段位於雲南省西北部，連通麗江市與迪慶藏族自治州，是中國《中長期鐵路網規劃》中滇藏鐵路的重要組成部分，全長139.7公里，設計行車時速140公里。建成通車後，迪慶藏族自治州將結束不通鐵路的歷史，將極大補齊滇西北地區鐵路網絡和運輸服務短板。

香格里拉

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