廣深第二高鐵2024開建 穗莞深港4城半小時互通
大陸近來積極發展「粵港澳大灣區」等地經貿往來。其中，廣東省共資源交易平台近日公布，廣深第二高鐵預計最快2024年展開工程，未來建成後廣州與深圳機場兩邊往來僅需20分鐘，或連通至香港國際機場，有望使廣深港3大機場一線互通，促進3地的聯動發展。
綜合星島日報、環球網指出，按現階段廣深第二高鐵路線規劃指出，其全程路線大致已底定，該路線上主要有5個車站，分別為廣州北站、白雲機場、魚珠站、東莞南城蛤地（東莞中心站）及深圳機場，可望進一步加速穗莞深3市「高鐵進城」的發展，且廣深第二高鐵也將促使港深高鐵直通東莞、廣州的中心地區，還有機會形成4城「半小時中心城區交通圈」。
據悉，廣深第二高鐵將途經廣州、東莞、深圳等3城市，呈南北走向，預計將在2029年完工，屆時將形成廣深與東莞的快速直達通道。特別是東莞站點選址在南城蛤地，設東莞中心站，成為東莞中心城區首個高鐵站。
報導指出，今年新開通的「香港西九龍－廣州東」深圳北至廣州東段，最快也需花費逾67分鐘。但從深圳北站到廣州白雲機場，包含高鐵的29分鐘，加上地鐵77分鐘，總時長共計約106分鐘。不過，值得注意的是，等到廣深第二高鐵開通後，從白雲機場至深圳機場只需20分鐘，東莞中心城區直達廣深機場也僅需大約20分鐘。
廣東省交通運輸廳負責人表示，廣深第二高鐵的建設，將促使廣深「雙城聯動、比翼雙飛」，合力打造具全球影響力大灣區「雙子城」，牽引帶動廣東全省實現高質量發展。他還稱，該高鐵還規劃聯繫香港，將使得粵港城市間「內循環」大大加速，也將改寫粵港地區民眾的出行版圖，實現廣深港同城化，提升大灣區的核心競爭力。
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