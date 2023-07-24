划遍四川 德陽龍舟公開賽8月舉行

「划遍四川」2023年德陽龍舟公開賽，將於8月9日至12日在四川省德陽市舉行。

據了解，依託四川境內豐富的水資源，以龍舟賽為主的「划遍四川」體育賽事品牌，近年來乘勢而起。德陽龍舟公開賽作為2023「划遍四川」賽事的重要組成部分，也是群眾基礎非常好的體育文化活動之一。

本次比賽共組隊30支，分為公開組和本地組，設大龍舟和小龍舟；公開組上大龍舟，22人／船。本地組上小龍舟，12人／船。龍舟賽將邀請12支來自大陸部分地方的一流專業龍舟隊和18支由本地市民組成的隊伍，分別角逐競技500公尺直道競速、200公尺直道競速兩個項目的排位賽和決賽（公開組和本地組分別進行各自組別的決賽）。

此次「划遍四川」2023德陽龍舟公開賽，通過省內最高規格的自主IP賽事的加持，將幫助德陽釋放文旅體育勢能，借助賽事之力，推動各項事業揚帆出海、破浪前行。除了緊張刺激的賽事，開幕式上還將呈現精彩的舞龍舞獅、動力傘、水上飛人表演和搶鴨子等，為賽事增添競技性、專業性和觀賞性，實現競技體育和群眾體育的有機融合。