張大千曾毀莫高窟壁畫 敦煌研究院書記緩頰：人無完人

國畫大師張大千被譽為「五百年來一大千」，他極高的書畫造詣，以及頻繁亮相國際，曾讓世界各國得以認識中國藝術之美。不過，張大千在藝術史上一大爭議，是他於敦煌曾以破壞性方式臨摹重層壁畫，而大陸敦煌研究院的負責官員則對此評價稱：「人無完人」。

「絲路風采．如意甘肅」兩岸媒體聯合採訪活動目前在甘肅省敦煌市，這裡有聞名全球的藝術寶庫「莫高窟」，也是張大千在1941年至1943年進行臨摹之處，迄今莫高窟內諸多洞窟入口處的牆壁上，都還存有張大千當年用毛筆書寫的編號。

張大千為國畫大師渡海來台三大家之一，1949年成都淪陷前夕離開大陸，爾後旅居南美、歐洲各地，也與畢卡索等西方大師交流，1977年來台定居，住所為外雙溪摩耶精舍。張大千藝術成就為舉世公認，其已被大陸國家文物局最新頒布的規定列為作品「一律不准出境」的畫家。

而敦煌研究院黨委書記趙聲良22日接受採訪時指出，當時很多人不了解敦煌，張大千通過自己的畫展，引起社會普遍關注，而且他也積極推動成立「國立敦煌藝術研究所」（1944年成立，也是現在敦煌研究院前身），在敦煌藝術的傳播方面功不可沒，「當時並沒有多少畫家願意這麼艱苦跑到敦煌，他還能待將近兩年，這非常不容易」。

趙聲良不諱言，張大千臨摹壁畫的過程當中，對壁畫有所破壞。為了要起稿壁畫，他用透明的紙，以圖釘釘到牆上，如此當然就把壁畫破壞了一些；另外他發現壁畫有「重層」，最早的壁畫有4層，包含北魏、唐朝、五代、宋朝壁畫，張大千發現宋朝壁畫的底層是唐朝的，就把上面這一層挖掉，「挖掉當然就破壞了」。

儘管張大千臨摹壁畫的爭議，早在1940年代就受到當時國內不少藝術家批判，甘肅省參議員還公開提案譴責，最後張大千也離開了敦煌，而文革後大陸民間也多有批評張大千毀壁畫之舉。但這是近年來，敦煌研究院的官員罕見對張大千當年臨摹作法，進行表態與評價。

趙聲良儘管表示非常遺憾，不過他強調，張大千是一個歷史人物，「要歷史的看待問題，有功也有過，人無完人」。他指出，在當時沒有「文物保護法」，也沒有技術，只能把表層的撬開。而現在敦煌研究院已經有整體搬遷的技術，可把宋朝的這一層完完整整搬下來，就能看到唐朝的壁畫，例如220窟就能看到整體搬遷工程的成果。

敦煌莫高窟目前的保護措施相當嚴格，在窟內禁止任何拍照、攝影與錄音，並監測濕度變化，有重大藝術史意義的特窟平常已不對外開放。莫高窟也早已實施限流政策，每日僅開放6,000人次預約門票參觀，另有1萬2,000張應急門票，前者能較為詳細觀看洞窟，後者僅能由導覽員在外講解後，進洞參觀約1分鐘就必須離開，嚴格的流量限制，連當地官員都必須遵守。

在加強各種科技保護技術的同時，莫高窟票價也在逐漸調漲，有讀者向記者表示，2017年時參觀票價為人民幣200元（約合台幣872元），如今已是238元（約合台幣1,038元）。

而對於目前兩岸在敦煌文化的交流，趙聲良則強調已跟台灣相關機構合作研究很多年了，包含台大、故宮、中研院等單位，例如莫高窟第61窟就曾與台灣合作數位化。至於敦煌文物何時能赴台灣展出？趙聲良表示，過去已經做過好多次展覽，現在希望能夠順利進行，如果台灣政府不反對的話，完全沒有問題。